La Feria Agrolimentaria de Valdefuentes logra el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional

Redacción

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento ha dado a conocer que la Feria Agroalimentaria ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional, una cita que es un «escaparate y un referente para la proyección empresarial y turística de nuestra localidad y de nuestra comarca y una oportunidad de negocio y venta para los excelentes productos que elaboran y comercializan las empresas de toda nuestra provincia que exponen en ella».

Ademas, ha señalado que «26 años y 24 ediciones de creer, de ilusión, de esfuerzo, de calidad, de exquisitez, de productos autóctonos, de promoción, de inversión, de seguridad, de multitud de actividades, de las numerosísimas personas que han colaborado y asistido ha tenido su justa recompensa».

El Consistorio dio las gracias a la Comisión de Turismo de la Junta de Extremadura «por saber valorar el esfuerzo, la calidad y la promoción y proyección turística que a través de este evento hemos podido realizar» y su «enhorabuena» a todas las personas que han contribuido a este reconocimiento, entre las que citó a empresas expositoras, empresas e instituciones colaboradoras, personalidades y autoridades que han asistido, medios de comunicación, empresas de servicios, profesionales de la cultura, fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores municipales y Ayuntamiento «y sobre todo a las personas que habéis acudido en cada edición, sin importaros a veces las inclemencias meteorológicas adversas, y que con ello habéis contribuido al éxito de la Feria. Nos podemos sentir orgullosos de ese éxito y logro conseguido».

