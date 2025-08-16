Felcode ofrece a países de América Latina la experiencia y conocimiento de sus socios

Isabel Ambrona Sábado, 16 de agosto 2025, 08:41 Compartir

197 municipios extremeños, tres mancomunidades y las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz son los socios que integran actualmente el Fondo Extremeño de Desarrollo Local de Cooperación al Desarrollo, más conocido como Felcode. «Echamos a rodar en el año 2002 con tan solo 16 municipios y ambas diputaciones y, poco a poco, fuimos creciendo gracias a la incorporación de nuevos socios que vieron cómo otros municipios de la región desarrollaban tareas de cooperación al desarrollo y mostraban su solidaridad con otros países», ha explicado a HOYJosé Antonio Murillo, que ocupa el cargo de técnico en Felcode. Todos sus socios son importantes, pero las Diputaciones de ambas provincias extremeñas son su principal apoyo y sustento, subraya el técnico.

Por tanto, la misión de esta asociación en palabras de Murillo es la de «aprovechar el conocimiento, la experiencia y las buenas prácticas de las administraciones locales extremeñas para ponerlas a disposición de administraciones locales de América Latina, principalmente», entre otras muchas actuaciones.

Es aquí, en este ámbito de la cooperación técnica donde entra en juego su programa estrella denominado 'Voluntarios Expertos'. Este proyecto celebrará en 2026 su 20 aniversario y está considerado el más longevos y con más experiencia de la cooperación municipal en España.

Impulso del olivar

El Ingeniero Agrónomo extremeño, Juan José Martínez, es el primer participante que este año ha finalizado su estancia durante los meses de julio y agosto, gracias a la XIX edición de 'Voluntarios Expertos' de Felcode. Durante su trabajo en terreno, el guareñense ha acompañado al Gobierno Autónomo de Tarija, en Bolivia, en el impulso al cultivo del olivo como alternativa productiva con el objetivo de mejorar los ingresos de sus agricultores con el aporte de un mayor valor añadido a sus producciones. Además, durante sus primeros días en Tarija, Juan José Martínez realizó un recorrido por varias fincas que el año pasado ya recibieron un asesoramiento para comprobar los avances conseguidos.

Por tanto, el extremeño ha desarrollado sesiones de formación teórica de las que se han beneficiado más de 200 agricultores y técnicos locales. También ha llevado a cabo jornadas de campo centradas en la plantación de nuevos olivos, así como en la capacitación práctica en técnicas de poda. Más allá del olivo, el extremeño ha propuesto a los bolivianos la posibilidad de explorar y poner en valor nuevos cultivos como el higo o la almendra.

Además de Juan José Martínez, 12 compañeros más desarrollarán su voluntariado durante este verano y hasta los meses de octubre y noviembre en países como Ecuador, El Salvador, Paraguay y Uruguay con el objetivo de contribuir a fortalecer el mundo local y acercar a los técnicos extremeños la cooperación internacional para el desarrollo. Algunos de los programas en los que participarán tienen que ver con el fortalecimiento del turismo rural, apoyo a emprendimientos sostenibles, fortalecimiento de la gestión mancomunada de residuos sólidos o la mejora de la gestión financiera y administrativa, entre otros muchos.

Más que un voluntariado

«No se trata de un voluntariado cualquiera», destaca José Antonio Murillo, «ya que las personas que participan son verdaderos expertos con muchos años de experiencia en la administración local en Extremadura y que ahora deciden volcar esa experiencia y ese conocimiento en nuestros socios en otros territorios».

En sus 20 años de vida el Fondo Extremeño de Local de Cooperación al Desarrollo lleva realizadas entorno a las 360 asistencias técnicas y, según ha avanzado a HOYJosé Antonio Murillo, en 2026 espera alcanzar las 400 intervenciones.

Ampliar Carmen Alonso Merino, voluntaria experta del año 2023 en El Salvador. «Esperaba encontrar un país y he encontrado un universo» Esta expresión fue pronunciada por uno de los 14 voluntarios que el año pasado decidió embarcarse en la aventura de la cooperación técnica, gracias a Felcode, y contribuir al país de destino con sus conocimientos, así como enriquecerse él mismo de la cultura y costumbres del país, un aspecto muy valorado también por otros participantes. «Es mucho trabajo, pero muy gratificante», advierten otros, y hay quienes opinan que «es necesario trabajar en esa masa crítica y dar a conocer que hay algo más allá de nuestras fronteras». A lo largo de las 18 ediciones anteriores, decenas de expertos que trabajan en el ámbito local extremeño han tenido la oportunidad de prestar su conocimiento, apoyo técnico y compromiso con los municipios de los países del Sur.