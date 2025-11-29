Exposición de fotos de naturaleza espectaculares en Moraleja

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. R. N. Se presenta una de las colecciones de fotografía de naturaleza más espectaculares del año: la Exposición Oficial de la Feria Internacional de Ornitología (FIO), con imágenes finalistas y ganadoras del concurso más importante de Extremadura. Una muestra que reúne momentos únicos, luz, vuelo y la belleza de nuestras aves tal y como solo los mejores fotógrafos saben captarla. Dicha colección de fotografías, se podrá contemplar hasta hoy en la Casa Toril-Sala de Exposiciones, y mañana en la plaza de la Encomienda, dentro de las actividades de Moraleja Vuela. Se invita a disfrutarla, emocionarse con cada imagen y descubrir la naturaleza desde una mirada única.