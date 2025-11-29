HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Exposición de fotos de naturaleza espectaculares en Moraleja

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

J. R. N. Se presenta una de las colecciones de fotografía de naturaleza más espectaculares del año: la Exposición Oficial de la Feria Internacional de Ornitología (FIO), con imágenes finalistas y ganadoras del concurso más importante de Extremadura. Una muestra que reúne momentos únicos, luz, vuelo y la belleza de nuestras aves tal y como solo los mejores fotógrafos saben captarla. Dicha colección de fotografías, se podrá contemplar hasta hoy en la Casa Toril-Sala de Exposiciones, y mañana en la plaza de la Encomienda, dentro de las actividades de Moraleja Vuela. Se invita a disfrutarla, emocionarse con cada imagen y descubrir la naturaleza desde una mirada única.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  6. 6

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Exposición de fotos de naturaleza espectaculares en Moraleja