Riesgo de incendios

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), han lanzado una alerta para estos días por la ola de calor y el riesgo de incendios forestales en amplias zonas del país, entre las que se encuentra la comunidad extremeña.

Las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales y dichos organismos pide avisar «inmediatamente» al 112 si se descubre el fuego en su inicio. De hecho, el riesgo de incendios forestales se intensifica y extiende a más zonas a partir de este lunes. Esa jornada, amplias zonas de la región permanecerán en riesgo extremo de incendios, el máximo grado de peligro. La Aemet ofrece los niveles de riesgo de incendios forestales a partir de datos meteorológicos y de modelos numéricos de predicción del tiempo.

Para prevenir estos incendios, recomienda prestar atención a las normas de cada comunidad autónoma; no arrojar cigarrillos, basuras y vidrio; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar solo en zonas autorizadas; no penetrar en el bosque o monte si hay un incendio; y atender a las indicaciones de las autoridades competentes en caso de emergencia.