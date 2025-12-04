HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ALDEANUEVA DE LA VERA

La entrega de premios escolares abre el programa de actividades navideñas

Eloy García

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Cerca de una veintena de citas componen la programación navideña de Aldeanueva de la Vera, que ya está en marcha con las inscripciones en diferentes concursos y la entrega de premios escolares 'Cartel Viva Viva', mañana en el colegio Santísimo Cristo de la Salud.

También mañana abrirán las atracciones el pabellón, a las 17.00 horas, y el auditorio acogerá una hora después el tercer certamen de villancicos del Ayuntamiento y Rondalla Pencona, mientras que a las 17.00 del domingo comenzará el encendido de hogueras de la popular fiesta Viva Viva.

Prosiguiendo con el orden cronológico, el viernes de la próxima semana acabarán los plazos de inscripción para los concursos de Decoración Navideña de Fachadas, Escaparates y Jardines y de Balcones, Puertas y Ventanas respectivamente.

La primera semana de actos navideños concluirán con el encendido del árbol de la plaza San Antón, el día 13, y la actuación folk de Virgen de Tebas, el 14 en el auditorio.

