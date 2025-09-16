Dos heridos, uno de ellos grave, en un accidente cerca de la presa de Valdeobispo

R. H. Martes, 16 de septiembre 2025, 08:45 Comenta Compartir

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido este lunes por la tarde en la carretera que lleva a la presa de Valdeobispo, en la provincia de Cáceres.

El siniestro consistió en una salida de vía, quedando uno de los dos ocupantes atrapado en el interior del vehículo. Tras recibir el aviso la centralita del 112 Extremadura minutos antes de las ocho de la tarde, al lugar acudieron una unidad medicalizada con base en Plasencia, sanitarios del Punto de Atención Continuada de Montehermoso, efectivos del Sepei de la Diputación de Cáceres y agentes de la Guardia Civil.

MÁS INFORMACIÓN Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche

Los heridos con un joven de 26 años, que fue trasladado en estado rave con politraumatismos al hospital Virgen del Puerto de Plasencia, y una mujer de 37, derivada al mismo centro hospitalario, en estado «menos grave», según datos aportados por el 112.

Temas

Plasencia

Valdeobispo