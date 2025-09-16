HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. HOY
Sucesos de Extremadura

Dos heridos, uno de ellos grave, en un accidente cerca de la presa de Valdeobispo

Los heridos son un hombre de 26 años y una mujer de 37

R. H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:45

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido este  lunes por la tarde en la carretera que lleva a la presa de Valdeobispo, en la provincia de Cáceres.

El siniestro consistió en una salida de vía, quedando uno de los dos ocupantes atrapado en el interior del vehículo. Tras recibir el aviso la centralita del 112 Extremadura minutos antes de las ocho de la tarde, al lugar acudieron una unidad medicalizada con base en Plasencia, sanitarios del Punto de Atención Continuada de  Montehermoso, efectivos del Sepei de la Diputación de Cáceres y agentes de la Guardia Civil. 

MÁS INFORMACIÓN

Los heridos con un joven de 26 años, que fue trasladado en estado rave con politraumatismos al hospital Virgen del Puerto de Plasencia, y una mujer de 37, derivada al mismo centro hospitalario, en estado «menos grave», según datos aportados por el 112.  

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  4. 4 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  5. 5 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  6. 6 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño
  7. 7 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  8. 8 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz: estos son los desvíos alternativos esta semana
  9. 9 Detienen a un agresor sexual reincidente por atacar a una mujer en Cáceres
  10. 10 Extremadura registra su primer muerto este año por fiebre del Nilo Occidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos heridos, uno de ellos grave, en un accidente cerca de la presa de Valdeobispo

Dos heridos, uno de ellos grave, en un accidente cerca de la presa de Valdeobispo