Un detenido por la muerte violenta de un hombre en Moraleja

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 28 de octubre 2024, 11:18 Comenta Compartir

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cáceres detuvo a un hombre este domingo por su presunta implicación en el crimen cometido este fin de semana en la localidad cacereña de Moraleja. Así lo han confirmando fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que sin embargo no ha precisado la edad del detenido. Tampoco han aclarado si es vecino de la localidad ni si tenía algún vínculo con la víctima. Estas fuentes sí han indicado que la persona arrestada todavía no ha pasado a disposición judicial y no está previsto que lo haga en el día de hoy.

Desde la Guardia Civil señalan que las diligencias policiales continúan en curso, y que el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial «en el menor tiempo posible y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 72 horas». Mientras tanto permanecerá en la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.

Además, fue registrado un domicilio cercano al lugar donde apareció el cuerpo sin vida del vecino de 56 años de Acebo.

Cabe recordar que sobre este caso, derivado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Coria, se ha decretado secreto de sumario.

Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo a la altura de la esquina de la calle Luis Chamizo con Cardenal Cisneros (barriada de Casas Baratas) de Moraleja. En este punto se halló el cuerpo sin vida de un vecino de 56 años de Acebo. Su muerte, según confirmaron el domingo fuentes de la Guardia Civil, se había producido de manera violenta.

Los hechos

Hacia las 5.20 de la mañana el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias recibía una llamada en la que se alertaba que había una persona fallecida en un descampado del municipio. Fue la Policía Local de esta población la que se ocupó en un primer momento de este sucesos. Hacia el mediodía se señalaba que el suceso presentaba indicios de criminalidad y se decretaba el secreto de sumario. Mientras, el cuerpo del fallecido ya había sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de la capital cacereña para practicarle la autopsia.

La Guardia Civil no aclaró los motivos de la muerte de este hombre, ni se ha confirmado el uso de arma blanca o de fuego.

El alcalde de Moraleja, César Herrero Campos, manifestó que tras retirar el cadáver los servicios de limpieza habían tenido que acudir para retirar manchas de sangre.

Fue Julián Puerto, el alcalde de Acebo, el que indicó que el fallecido se dedicaba a la agricultura además de otros trabajos temporales y que estaba casado y era padre de dos hijos. Hacia el mediodía las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado informaban a su mujer de los hechos.

La rumorología ha invadido los grupos de Whatsapp de las poblaciones, en las que se habla «de un ajuste de cuentas», supuestos que no confirma la Guardia Civil.