Espectacular despliegue policial en el Palacio de Justicia de Cáceres por la declaración del detenido de Hinojal

Un espectacular despliegue policial ha roto esta mañana la calma del sábado en la Ronda de San Francisco. Varios coches policiales y de la Guardia ... Civil y numerosos agentes se han situado en la entrada principal y el lateral del Palacio de Justicia de Cáceres. «Es una simple cuestión de seguridad por si surgen incidentes», destacaba uno de los profesionales. El Cuerpo Nacional de Policía también participa pese a que el operativo del caso lo lleva la Guardia Civil.

Se había anunciado la llegada a los juzgados de Cáceres de José María Lindo, el alguacil de Hinojal vinculado a la desaparición de Vicente Sánchez, para declarar a partir de las 10 horas. Sin embargo antes de las nueve ya había movimiento.

«¿Puedo pasar?», preguntaba un hombre de mediana edad con ropa deportiva y que había salido a pasear a primera hora. La ronda es un punto habitual de trasiego en días no laborables por parte de personas que salen a hacer deporte. Con los agentes y periodistas ocupando la acera, cruzar se hacía complicado.

A las 9.22 horas ha accedido por un lateral que conduce a la parte baja del Palacio de Justicia un Citroen de la Guardia Civil escoltado por ocho agentes. Eran cinco guardias civiles y tres policías nacionales. A su lado otros tres vehículos y dos agentes más en la puerta principal, hoy cerrada.

Lindo, funcionario municipal de Hinojal y el hombre que condujo a la Guardia Civil hasta el lugar del cadáver, prestara declaración ante la jueza del número 3. Se espera que esta mañana se tomen las primeras medidas sobre un caso que sigue abierto y en el que por ahora sólo hay un detenido.

Lindo fue detenido el jueves por la desaparición de Vicente Sánchez Rivero y este viernes confesó ser el autor de la muerte de este hombre de 79 años al que se le perdió la pista a finales de enero. Desde entonces, esta localidad ha estado marcada por la incertidumbre hasta que este viernes la Guardia Civil ha encontrado un cuerpo sin vida en la dehesa boyal del municipio. El hallazgo se ha producido después de que el alguacil del Ayuntamiento, José María Lindo, fuera detenido y confesara ser el autor de su muerte, según han confirmado fuentes de la investigación.

Hasta ahí es lo que se sabe de este caso que aún está rodeado de numerosas incognitas. El cadáver ha sido hallado en una zona la que se accede por un pequeño camino ubicado a la izquierda de la carreta EX-373 en dirección a Talaván desde Hinojal. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo llevaba ahí o si antes estuvo en otro lugar.

Desaparición y muerte

Es más no se ha especificado el día concreto de la desaparición ni de la muerte de Vicente. Lo que sí se sabe es cuando la familia interpuso la denuncia porque no lo encontraban, que fue el pasado 30 de enero. Antes, sus allegados ya lo habían echado en falta y fue José Luis Lancho, familia política de Vicente, quien dio la voz de alarma tras llevar varios días sin verle. Accedió a su casa saltando por la parte trasera y no estaba Vicente. Además, vio la cama sin hacer y el móvil encima de la mesa.

El alguacil, único detenido, ha sido quien ha llevado a la Guardia Civil a localizar el punto exacto en el que se encontraba el cuerpo sin vida en la mañana de este viernes. José María Lindo, de unos 55 años y que llevaba trabajando en el Ayuntamiento más de tres décadas, está detenido desde el pasado jueves tras una operación de la Guardia Civil en la que se registraron dos viviendas en Hinojal (una en la calle de la Cruz, en la casa que vive un hermano del detenido y en la que solía pernoctar José María, y otra en la calle V Centenario, en una vivienda en la que reside otro hermano del alguacil) y una en Cáceres.

Además, los agentes procedieron a la retirada de dos vehículos para inspeccionarlos más a fondo. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones, es decir, que no se sabe si podría haber más implicados en este caso.

Lo que no está previsto, de momento, son más registros en esta operación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres denominada 'RECUERA'.

Móvil del crimen

También se desconoce cómo se produjo la muerte, el lugar y el móvil del crimen, uno de los aspectos sobre los que más se ha especulado en este municipio.

Hay que recordar que Javier Flores, sobrino de Vicente, contaba nueve días después de la desaparición que sospechaba que a su tío «se lo habían llevado por dinero». Además, según confirmó la familia de Vicente, hace ocho años le tocó la lotería y, varias fuentes consultadas por este diario, cifran el premio en un millón de euros. Sin embargo, desde la investigación no ha trascendido la cantidad exacta con la que fue agraciado ni ningún asunto que pueda relacionar el crimen con este hecho.

Lo único que se sabe, tal y como ha confirmado la familia, la alcaldesa del municipio, María Blanca Vivas, y los vecinos de la localidad, es que era habitual que el alguacil llevara en coche a este hombre de 79 años.

«Lo ha llevado muchas veces para arriba y para abajo. En los últimos meses era José Mari el que le llevaba por ejemplo a los toros. Vicente pagaba las entradas y la gasolina. Le llevaba a Cáceres, Talaván o a Montehermoso, a donde él quisiera», contaba la alcaldesa, que ha asegurado que José María participó en una batida sobre el terreno para encontrar a Vicente.