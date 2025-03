El alguacil de Hinojal confiesa ser el autor de la muerte de Vicente Sánchez

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 8 de marzo 2024, 14:31 | Actualizado 22:38h. Comenta Compartir

El alguacil de Hinojal detenido por la desaparición de Vicente Sánchez, el hombre de 79 años al que se le perdió la pista el pasado mes de enero, ha confesado ser el autor de su muerte y ha llevado a la Guardia Civil a localizar su cadáver, según confirman a HOY fuentes de la investigación.

José María Lindo, de unos 55 años, casado, con un hijo y que llevaba trabajando en el Consistorio más de tres décadas, condujo este viernes por la mañana a los agentes hasta el punto exacto en el que apareció el cuerpo sin vida, después de pasar la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, tras su detención el jueves.

En concreto, el cuerpo, trasladado este viernes al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para practicarle la autopsia, fue localizado en una dehesa boyal con una extensión de unas 300 hectáreas, situada a apenas dos kilómetros del pueblo.

A ella se accede por un pequeño camino ubicado a la izquierda de la carreta EX-373 en dirección a Talaván desde Hinojal. «Es una zona por la que suelen ir los vecinos habitualmente a recoger criadillas y gurumelos», comentaba este viernes la alcaldesa, María Blanca Vivas.

Precisamente, en esa zona ya se habían realizado batidas de búsqueda. El detenido, según confirma la primera edil de Hinojal, participó en una de ellas sobre el terreno.

En este municipio cacereño de apenas 400 habitantes, tanto la alcaldesa, como vecinos y allegados de Vicente, coinciden en explicar que era habitual que el alguacil llevara en coche a este hombre de 79 años.

«Lo ha llevado muchas veces para arriba y para abajo. En los últimos meses era José Mari el que le llevaba por ejemplo a los toros. Vicente pagaba las entradas y la gasolina. Le llevaba a Cáceres, Talaván o a Montehermoso, a donde él quisiera», contaba la alcaldesa, algo en lo que coinciden los vecinos consultados por este diario y también los allegados de Vicente.

Ampliar Traslado del cadáver al Anatómico Forense.

Para María Blanca, el alguacil era, como ella mismo reconoce, «su mano derecha en el Ayuntamiento». Entre sus funciones, destacaban las de estar con los obreros, hacer llamadas y labores de mantenimiento.

«Me he puesto en contacto con los hermanos de José Mari, el alguacil, y me han comentado que están destrozados, que no saben qué ha podido pasar», contaba Vivas, que reconocía que «vienen momentos muy duros en el pueblo». También ha hablado con los seres queridos de Vicente. «Me pongo en la piel de las dos familias», añadía.

Los allegados de Vicente, que lo han definido como «un hombre de rutinas muy marcadas, que se tomaba alguna cerveza en el bar Géminis y que iba a Cáceres al centro comercial Ruta de la Plata y a algunos bares a echar la quiniela», estuvieron este viernes pendientes de cualquier novedad. «Desde que nos han dicho que ha aparecido un cuerpo nos hemos temido lo peor», comentaba Javier Flores, sobrino de Vicente, que nueve días después de la desaparición reconoció que sospechaba que a su tío «se lo habían llevado por dinero».

Se trata de una hipótesis que ha sobrevolado en el pueblo estas semanas porque a Vicente le tocó la lotería hace ocho años. Según fuentes consultadas, el premio rondó el millón de euros.

Registros en viviendas

Es algo que sabían en un municipio, que este viernes volvió a estar marcado por el despliegue policial. Hasta el lugar acudieron agentes de la policía judicial y los forenses.

A la zona, al enterarse de lo sucedido, también fue José Luis Lancho, uno de los familiares de Vicente que está actuando como portavoz de la familia. Él fue quien dio la voz de alarma tras llevar varios días sin verle. Accedió a su casa saltando por la parte trasera y no estaba Vicente, además de la cama sin hacer y el móvil encima de la mesa.

La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones. De momento, no están previstos nuevos registros en esta investigación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, que ha conseguido obtener datos e información que han concluido con la localización del cuerpo, dentro de la operación denominada 'RECUERA'.

Antes del hallazgo del cuerpo ya habían realizado dos registros en Hinojal. Uno fue en la calle de la Cruz, en la casa que vive un hermano del detenido y en la que solía pernoctar José María, y el otro en la calle V Centenario, en una vivienda en la que reside otro hermano del alguacil. También registraron una casa en Cáceres y retiraron dos vehículos para inspeccionarlos a fondo.

El detenido está previsto que pase a disposición judicial este sábado y le tomará declaración el Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres. La juez titular competente en la causa ha decretado el secreto de sumario.