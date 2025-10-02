Detenido un 'cogotero' tras robar junto a un supermercado de Navalmoral y agredir a un agente

El 'cogotero' reincidente detenido por la Guardia Civil en Navalmoral de la Mata.

La Guardia Civil de Navalmoral de la Mata ha detenido a un hombre de 47 años que acababa de robar un bolso de un vehículo estacionado en el aparcamiento de un supermercado. Los hechos tuvieron lugar este pasado martes 30 de septiembre, durante un servicio de prevención de hurtos y robos que estaban llevando a cabo los agentes en los parkings de supermercados de la localidad cacereña.

Los agentes observaron un vehículo ocupado por cuatro personas que comenzaron a realizar maniobras sospechosas. En una de las vueltas a los aparcamientos, uno de los ocupantes salió del coche y comenzó a forzar la cerradura de un turismo con un objeto metálico, logrando sustraer un bolso del interior.

Intentó escapar

Al ser sorprendido por uno de los agentes, el autor intentó huir a la carrera arrojando el bolso sustraído y otros efectos al suelo, sin embargo, tras una persecución a pie y después de tratar de zafarse, agrediendo al agente, fue finalmente reducido y detenido.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, el detenido, de 47 años, y a quien le constan numerosos antecedentes policiales por la comisión de hurto y robos, cometidos, mediante el mismo modus operandi, en distintas provincias. La Guardia Civil indica que 45 de esos robos los ha cometido en lo que va de año. Tras su arresto, el varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral.

Indica la Benemérita que este tipo de delitos habían generado cierta preocupación entre la población de la localidad, al haberse detectado un aumento de casos en aparcamientos de grandes superficies este año.

¿Cómo actúan los 'cogoteros'?

Los denominados «cogoteros» son grupos itinerantes y organizados, especializados en hurtos y robos mediante engaño y distracción. Suelen desplazarse en vehículos de alquiler, operan en distintas localidades y actúan de manera coordinada en grupos de tres o cuatro personas.

Entre sus métodos más habituales destacan varios: la siembra, distracción y engaño y observación e la línea de caja.

El método de la siembra es dejar caer monedas o simular un descuido para distraer a la víctima y sustraer bolsos o carteras del vehículo.

En la distracción y engaño solicitan indicaciones o ayuda para apartar a la víctima de su vehículo.

En cuanto a la fórmula de observación en caja se trata de vigilar a los clientes durante el pago para obtener el PIN y sustraer la tarjeta bancaria, utilizándola después en compras o cajeros.

No dejar objetos de valor a la vista

La Guardia Civil recomienda a los ciudadanos no dejar objetos de valor a la vista en los vehículos, vigilar especialmente las pertenencias de personas mayores, proteger el PIN durante el pago y alertar a la Guardia Civil, a través del teléfono 062, ante cualquier comportamiento sospechoso.

La investigación continúa abierta para identificar y detener al resto de los integrantes del grupo, así como para esclarecer otros posibles hechos cometidos en la zona.