En Coria circulan billetes de 20 euros que parecen reales, pero son de película La Policía Local cauriense ha alertado a los vecinos y explica cómo detectarlos

Juan Ramón Negro Galán Jueves, 2 de octubre 2025, 09:13

La Policía Local de Coria ha alertado sobre la aparición de billetes falsos en circulación dentro del municipio. Se trata de ejemplares utilizados como atrezzo en películas, que incluyen la inscripción «This is not legal, it is used for motion props only» en color rojo en el anverso, y en negro o azul en el reverso. Algunos, además, llevan la palabra copy también en el reverso.

Las imágenes difundidas muestran billetes falsos de 20 euros. Por ello, se recomienda prestar especial atención y comprobar cuidadosamente las medidas de seguridad de los billetes, tanto de forma visual como al tacto.

En caso de detectar algún billete falso, se debe comunicar de inmediato a la Policía Local o a la Guardia Civil, y, si procede, presentar denuncia.

Asimismo, desde las redes sociales oficiales de la Policía Local de Coria han compartido esta guía del Banco Central Europeo sobre los elementos de seguridad que deben comprobarse en los billetes para saber si son auténticos.