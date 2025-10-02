HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El paro sube en 218 personas en septiembre en Extremadura hasta los 65.177 desempleados
Billetes falsos que circulan en Coria

En Coria circulan billetes de 20 euros que parecen reales, pero son de película

La Policía Local cauriense ha alertado a los vecinos y explica cómo detectarlos

Juan Ramón Negro Galán

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:13

La Policía Local de Coria ha alertado sobre la aparición de billetes falsos en circulación dentro del municipio. Se trata de ejemplares utilizados como atrezzo en películas, que incluyen la inscripción «This is not legal, it is used for motion props only» en color rojo en el anverso, y en negro o azul en el reverso. Algunos, además, llevan la palabra copy también en el reverso.

Las imágenes difundidas muestran billetes falsos de 20 euros. Por ello, se recomienda prestar especial atención y comprobar cuidadosamente las medidas de seguridad de los billetes, tanto de forma visual como al tacto.

En caso de detectar algún billete falso, se debe comunicar de inmediato a la Policía Local o a la Guardia Civil, y, si procede, presentar denuncia.

Asimismo, desde las redes sociales oficiales de la Policía Local de Coria han compartido esta guía del Banco Central Europeo sobre los elementos de seguridad que deben comprobarse en los billetes para saber si son auténticos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  3. 3

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  4. 4

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  5. 5 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  6. 6

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  7. 7 Una persona resulta herida en un choque múltiple en la carretera de Olivenza
  8. 8 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  9. 9 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  10. 10 PAU 2026 en Extremadura: estas son las fechas confirmadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy En Coria circulan billetes de 20 euros que parecen reales, pero son de película

En Coria circulan billetes de 20 euros que parecen reales, pero son de película