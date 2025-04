Isla de Valdecañas: Demoler el complejo de Valdecañas, un coste de 145 millones

Antonio J. Armero Cáceres Martes, 8 de febrero 2022, 14:07 | Actualizado 16:45h. Comenta Compartir

Derribar completamente Marina Isla Valdecañas podría costar 33.982.889,85 euros, a los que habría que sumar 111 millones en indemnizaciones para compensar «el posible perjuicio económicos a los propietarios de las viviendas», detalló el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el auto de 2020.

En él aclaró que este cálculo era una estimación y «no supone el reconocimiento de derecho indemnizatorio alguno». Y que habría que ver si cada comprador es lo que jurídicamente se considera un tercero de buena fe.

La compensación que proponía para cada dueño de villa es de 600.000 euros, que incluía «el precio de la vivienda (unos 500.000 euros), el mobiliario que no se podría reutilizar, los intereses por las cantidades pagadas, los tributos abonados y el daño moral por la situación de incertidumbre mantenida durante la pendencia del proceso». No obstante, precisó la Sala de lo Contencioso-Administrativo, «alguno de los conceptos (gastos hipotecarios, intereses, tributos, mejoras, piscinas, perjuicios morales, etc.) podría hacer que aumentase dicho importe». El tribunal consideró que «también habría que abonar al gestor del hotel los ingresos dejados de obtener». «No disponemos –añadió– de datos sobre estos conceptos, pero no cabe duda que el importe para el gestor del hotel sería de una cuantía muy elevada».

Por último, el TSJEx consideró que su resolución evitaba «producir un daño económico a la Junta que supondría una insostenible carga económica para el funcionamiento de los servicios públicos e iría en perjuicio de los ciudadanos, que serían los que con sus tributos tendrían que hacer frente al coste de una demolición total y una indemnización a los terceros de buena fe».

En el auto de marzo de 2015, la Sala mantenía que «se considera inútil toda prueba propuesta sobre contenido económico (coste de demolición, razones socioeconómicas en general y posible responsabilidad patrimonial)».

