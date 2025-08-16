Sin percances en el cuarto encierro matinal en Torrejoncillo, protagonizado por 'Millonario'

Juan Ramón Negro Galán Sábado, 16 de agosto 2025, 15:57 | Actualizado 16:04h. Comenta Compartir

Torrejoncillo continúa con su programa festivo de las fiestas de agosto. Este sábado tiene lugar el cuarto día de toros de los cinco días que se tiene previsto llevar a cabo hasta que finalicen mañana domingo, 17 de agosto.

Ya pasadas las 13,00 horas, se celebró el cuarto encierro matinal del toro y la vaca que se lidiaró por la tarde acompañando tres bueyes, con una vaca de la ganadería de Victorino Martín y un toro de la ganadería de Los Llanos y la Nava (Casillas de Coria) de nombre 'Millonario', con el numero 18 y guarismo 0.

En primer lugar se llevó a cabo el encierro rápido de la vaquilla con los tres bueyes con salida a las 13,01 horas. Subió las calles del recorrido del encierro muy arropada por la mañana de los bueyes al lado de uno de ellos. Llegó a la plaza de toros primero la vaquilla, por delante de los tres bueyes que entraron en los chiqueros al minuto y diez segundos desde que comenzó el encierro de los corrales de la calle Barrio Nuevo, quedándose la vaquilla sin entrar en los chiqueros sola en el ruedo.

La vaquilla no quería entrar, así que a la organización no le qeudó más remedio que volver a sacar los tres bueyes de los chiqueros para recoger la vaquilla. Los bueyes tampoco querían salir de los chiqueros, pero pasado dos minutos desde que entraron volvieron a salir a por la vaquilla, que con ayuda de los pastores al final entró la manada en grupo en los chiqueros de la plaza de toros con la vaquilla arropada a casi las 13,05 horas con una duración del encierro de tres minutos y veinticinco segundos.

No hubo que lamentar percance alguno, ni tampoco ningún aficionado herido por asta de la vaquilla.

Tras devolver a las 13,10 horas los bueyes a los corrales de la calle Barrio Nuevo para acompañar al toro de la ganadería de los Llanos y la Nava, se le dio suelta al encierro a las 13,17 horas. El toro se quedó en los corrales de inicio y después, salió corriendo unos veinticinco metros por la acera, se dio la vuelta y se volvió a meter de nuevo.

Mientras tanto los pastores tuvieron de nuevo que enviar a los tres bueyes a recoger al toro 'Millonario'. El empresario taurino Raku intentó con una barra largo y una bolsa verde en la punta llamar al atención del toro para que saliera y lo logró, a la vez que llegaban los tres bueyes cerca a los corrales.

Los bueyes encabezaron la manada y dos de ellos entraron los primeros a los chiqueros. Después, el toro entró y finalmente el tercer buey dando por finalizado este cuarto encierro matinal a las 13,20 horas.

Ha tenido una duración de dos minuto y cincuenta y nueve segundos. No hubo que lamentar percance alguno, ni tampoco ningún aficionado herido por asta de toro.

En estas fiestas, los aficionados están echando de menos al director de lidia, Rafael Cerro, que no está tras el percance sufrido el pasado jueves 31 de julio en la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid, donde sufrió un puntazo con hematoma en la cara interna del muslo derecho, y este año 2025 en su lugar como director de lidia esta Carballo.

Pancartas

Este año, el ayuntamiento de la poblacion cacereña de Torrejoncillo tiene colgado en el balcón consistorial dos pancartas de dos grandes del mundo del toro, con el matador de toros torrejoncillano y local Emilio de Justo, y Rafael Cerro Gines, también matador de toros y director de lidia, criado en el pueblo de Saucedilla.

