Juan Ramón Negro Galán

Un corneado obliga a suspender la capea en Valverde del Fresno hasta el regreso de la ambulancia

El percance se produjo en la plaza de la Constitución, cuando la primera de las reses alcanzó al vecino en la pierna derecha

Juan Ramón Negro Galán

Martes, 19 de agosto 2025, 09:49

Un hombre de 38 años resultó herido por asta de vaquilla este domingo 17 de agosto durante la capea de las fiestas patronales de Valverde del Fresno, en la Sierra de Gata. El percance obligó a detener el festejo taurino, ya que la ambulancia que cubría el evento tuvo que trasladar al herido al hospital Ciudad de Coria.

El incidente se produjo en la plaza de la Constitución, cuando la primera de las reses alcanzó al vecino en la pierna derecha. El Ayuntamiento informó a las 18:31 horas de la suspensión temporal, que se prolongó durante cerca de una hora y media hasta la vuelta del equipo sanitario. La capea pudo reanudarse en torno a las 20:00 horas con las cinco vaquillas restantes, acompañadas por la música de la charanga Los Impresentables.

Parte médico

El Servicio Extremeño de Salud (SES) detalló que el herido presenta una cornada en la pierna derecha. Permanece ingresado en la planta de Cirugía del hospital Ciudad de Coria, donde evoluciona de forma estable.

No es la primera vez este verano que un festejo taurino en la Sierra de Gata se ve interrumpido por la ausencia temporal de ambulancia. El pasado mes de julio, en Villamiel, un varón cayó desde las tablas al callejón de la plaza y sufrió un golpe en la cabeza.

Tras su traslado al centro de salud de Hoyos, el festejo no se retomó hasta la vuelta de la ambulancia, con la lidia de la última vaquilla programada.

