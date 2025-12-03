HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JARAÍZ DE LA VERA

Continúa la campaña de apoyo al comercio local y la hostelería en Jaraíz de la Vera

P. D Samino

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El pasado viernes dio comienzo la campaña 'En Navidad compra en Jaraíz', para incentivar y premiar las compras, a través de participaciones o papeletas para un sorteo de cheques a canjear en las tiendas y empresas adheridas. Este plan se extenderá hasta el 6 de enero.

'Compra en Jaraíz' se viene desarrollando desde hace más de una década para dinamizar estos sectores locales con motivo de las fiestas navideñas, animando a los vecinos a realizar sus compras en la población.

Esta campaña para apoyar principalmente a los negocios asentados en el municipio, también es para realzar y animar las fiestas navideñas, lo cual sirve de reclamo para que venga gente de los pueblos del entorno a realizar sus compras en la villa jaraiceña y que los residentes no salgan fuera.

Para ello, el Consistorio organizará numerosas actividades, dirigida a todas las edades, que tendrán lugar de ahora en adelante hasta el 6 de enero: teatro, cine, deportes, música, exposiciones, desfiles, concursos, juegos, campamentos y bailes, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  4. 4 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres
  6. 6 Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  9. 9 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  10. 10 Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Continúa la campaña de apoyo al comercio local y la hostelería en Jaraíz de la Vera