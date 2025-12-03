Continúa la campaña de apoyo al comercio local y la hostelería en Jaraíz de la Vera

P. D Samino Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El pasado viernes dio comienzo la campaña 'En Navidad compra en Jaraíz', para incentivar y premiar las compras, a través de participaciones o papeletas para un sorteo de cheques a canjear en las tiendas y empresas adheridas. Este plan se extenderá hasta el 6 de enero.

'Compra en Jaraíz' se viene desarrollando desde hace más de una década para dinamizar estos sectores locales con motivo de las fiestas navideñas, animando a los vecinos a realizar sus compras en la población.

Esta campaña para apoyar principalmente a los negocios asentados en el municipio, también es para realzar y animar las fiestas navideñas, lo cual sirve de reclamo para que venga gente de los pueblos del entorno a realizar sus compras en la villa jaraiceña y que los residentes no salgan fuera.

Para ello, el Consistorio organizará numerosas actividades, dirigida a todas las edades, que tendrán lugar de ahora en adelante hasta el 6 de enero: teatro, cine, deportes, música, exposiciones, desfiles, concursos, juegos, campamentos y bailes, entre otros.