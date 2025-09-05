HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un lince ibérico. HOY

Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros

En caso de nuevos avistamientos, las autoridades ruegan la ciudadanía avisar a los agentes del Medio Natural, a la Guardia Civil o al 112

Juan Ramón Negro Galán

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:55

El Ayuntamiento de Talaván informa a la ciudadanía de la presencia confirmada de un ejemplar de lince ibérico en el término municipal, próximo al cauce del Tajo y en la comarca cacereña de Los Cuatro Lugares. Este hecho, de gran relevancia medioambiental, implica la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en lo relativo a la protección de animales domésticos. Desde el Consistorio se recomienda a los propietarios de mascotas, en particular de perros, evitar en la medida de lo posible los paseos por zonas naturales cercanas a donde se ha producido el avistamiento del ejemplar protegido, hasta que se aleje del entorno de la población.

Se recuerda a los vecinos que el lince ibérico es una especie en peligro de extinción, cuya captura, tenencia o daño constituyen infracciones graves y están sancionadas por la legislación vigente en materia de fauna silvestre protegida.

En caso de nuevo avistamiento, se ruega comunicarlo de inmediato a través de los siguientes teléfonos:

Guardia Civil – Seprona: 062

Centro de Recuperación de Fauna del Medio Natural: 606 55 30 80

Emergencias Extremadura: 112

El Ayuntamiento de Talaván, en coordinación con la Junta de Extremadura y los organismos responsables de la conservación del lince ibérico, continuará trabajando para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de la fauna, informa el consistorio.

Otrros avistamientos este verano

Hay que recordar que también se registraron avistamientos de linces ibéricos en libertad en Bohonal de Ibor y su entorno. La Junta recordó a la población las pautas obligatorias para actuar correctamente en estas situaciones.

Agricultores, ganaderos y cazadores del municipio recibieron indicaciones de la mano del director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, durante un encuentro celebrado en el Ayuntamiento.

La Junta recalca que observar linces sin seguir las normas puede interferir en su comportamiento natural y, en casos graves, suponer una infracción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  2. 2 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  3. 3 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  4. 4

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  5. 5

    Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado»
  6. 6 Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida
  7. 7 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas
  8. 8 Olivenza estrena un sistema de alquiler de viviendas que no superan el 15% del salario
  9. 9 A la venta la finca que permite disfrutar de las mejores vistas del Alentejo en un entorno único
  10. 10 Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros

Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros