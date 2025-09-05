Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros En caso de nuevos avistamientos, las autoridades ruegan la ciudadanía avisar a los agentes del Medio Natural, a la Guardia Civil o al 112

El Ayuntamiento de Talaván informa a la ciudadanía de la presencia confirmada de un ejemplar de lince ibérico en el término municipal, próximo al cauce del Tajo y en la comarca cacereña de Los Cuatro Lugares. Este hecho, de gran relevancia medioambiental, implica la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en lo relativo a la protección de animales domésticos. Desde el Consistorio se recomienda a los propietarios de mascotas, en particular de perros, evitar en la medida de lo posible los paseos por zonas naturales cercanas a donde se ha producido el avistamiento del ejemplar protegido, hasta que se aleje del entorno de la población.

Se recuerda a los vecinos que el lince ibérico es una especie en peligro de extinción, cuya captura, tenencia o daño constituyen infracciones graves y están sancionadas por la legislación vigente en materia de fauna silvestre protegida.

En caso de nuevo avistamiento, se ruega comunicarlo de inmediato a través de los siguientes teléfonos:

Guardia Civil – Seprona: 062

Centro de Recuperación de Fauna del Medio Natural: 606 55 30 80

Emergencias Extremadura: 112

El Ayuntamiento de Talaván, en coordinación con la Junta de Extremadura y los organismos responsables de la conservación del lince ibérico, continuará trabajando para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de la fauna, informa el consistorio.

Otrros avistamientos este verano

Hay que recordar que también se registraron avistamientos de linces ibéricos en libertad en Bohonal de Ibor y su entorno. La Junta recordó a la población las pautas obligatorias para actuar correctamente en estas situaciones.

Agricultores, ganaderos y cazadores del municipio recibieron indicaciones de la mano del director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, durante un encuentro celebrado en el Ayuntamiento.

La Junta recalca que observar linces sin seguir las normas puede interferir en su comportamiento natural y, en casos graves, suponer una infracción.