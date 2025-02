Cuándo y dónde ver este año el cerezo en flor en el Valle del Jerte

Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 7 de marzo 2022, 12:53 Comenta Compartir

La previsión a día de hoy es que el cerezo alcance su mayor floración en el Valle del Jerte a partir del 15 ó el 20 de marzo. Que sea un día concreto en lugar de otro dependerá de la meteorología, como cada año. Ahora bien, un dato ilustrativo y que ayuda a intentar acertar en la previsión de cuándo será el mejor momento para acercarse al Valle del Jerte son los precedentes, y en los últimos tres años (2019, 2020 y 2021), la mayor cantidad de paisaje blanco se dio en la segunda quincena de marzo.

«La bajada de las temperaturas que hemos tenido en los últimos días ralentizará ligeramente la floración, aunque no mucho, porque a estas alturas, el árbol ya está fuerte», explica Emilio Sánchez, expresidente de la denominación de origen Cereza del Jerte, a la que sigue perteneciendo como agricultor.

«El cerezo está ya a punto de reventar, y aunque es sensible todavía a los cambios meteorológicos importantes, el periodo de máxima floración ya no puede variar mucho», amplía Sánchez. «Viene una campaña normal, de modo que si en estos días no hay ninguna anomalía meteorológica grande, y la previsión no nos habla de que la vaya a haber, la flor saldrá bien, con fuerza», concluye el agricultor del Valle del Jerte, la comarca que se prepara para vivir las dos semanas de mayor afluencia de turistas de todo el año.

Hay que recordar que una vez que explota en blanco, la flor mantiene ese color unos diez días.

¿Dónde?

El primer consejo para visitar el cerezo en flor es salirse de la carretera que atraviesa la comarca de arriba a abajo, la N-110 (Plasencia-Soria) para evitar el tráfico, que en en circunstancias normales suele incluir retenciones. Una opción es subir a Casas del Castañar por la carretera antigua, que solo usan quienes tiene finca en la zona y algunos ciclistas sin miedo a las cuestas. Otra posibilidad es elegir la carretera del Iryda (antiguo Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario), que se toma nada más entrar en Rebollar, a la derecha. La mejor opción es dejar el coche en el pueblo y recorrerla a pie.

El Valle del Jerte cuenta, además, con numerosos miradores que ofrecen unas vistas espectaculares de la zona. Uno de los más emblemáticos es el de la memoria ( El Torno). También están: el de la era de San Bernabé (Casas del Castañar) o el de Piornal, con su fotogénico letrero 'A ras de cielo' a la entrada al pueblo. Para los niños, Parque Aventura (en El Torno), con tirolinas y atracciones por el estilo. Para los ciclistas, visitar la web del Centro btt Valle del Jerte. Y hay muchas más opciones. Por ejemplo, volar en parapente desde el pico Pitolero o cruzar el puerto de Honduras (33 kilómetros de curvas y vistas estupendas) y recorrer Hervás, que siempre es un lugar recomendable.

Fiesta del Cerezo en Flor

Entre los aspectos positivos, este año la Mancomunidad de Municipios Valle del Jerte recupera su fiesta central del cerezo en flor con una amplia programación cultural y turística, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La Fiesta del Cerezo en Flor es sobre todo una celebración popular que trata de reflejar la vida de toda una comarca y servir de escaparate de la cultura, gastronomía y tradiciones de la zona.