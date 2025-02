Programación Cerezo en Flor 2022: Cómo disfrutar de la fiesta y la floración del Valle del Jerte

Tania Agúndez Badajoz Lunes, 7 de marzo 2022 | Actualizado 09/03/2022 15:00h. Compartir

El Valle del Jerte ya se prepara para ofrecer una de las estampas más características de esta zona. Todas las miradas están puestas en los cerezos que, una año más, se convertirán en los protagonistas durante estas fechas. La floración de los cerezos ofrece uno de los espectáculos naturales más hermosos de Extremadura. El cerezo en flor cubre entre marzo y abril todos los montes con su característico color blanco, haciendo de cada rincón una postal de lo más fotografiable.

Aunque esta floración depende de cómo evolucionan las temperaturas estas fechas, se prevé que este año se produzca entre el 18 y el 20 de marzo. «Suele durar entre 10 y 15 días», recoge el informe de situación de los cerezos en flor que elabora la web de turismo del Valle del Jerte. En él se aclara que se trata sólo de una estimación, ya que todo depende de la meteorología, cualquier alteración puede cambiar las previsiones. «Desde finales de la primera semana de marzo han bajado las temperaturas y esto hace que el proceso de floración vaya más lento», añaden.

Como curiosidad, la floración de los cerezos durante las últimas tres primaveras (2019, 2020 y 2021) ha estado centrada en la segunda quincena de marzo. «La floración de los cerezos no se produce en una fecha fija, sino que varía cada año dependiendo de las condiciones meteorológicas», remarcan.

Además, no hay que olvidar que los cerezos no muestran su flor todos a la vez. La floración no se produce de manera uniforme, ya que en primer lugar florece la zona más baja y cálida del Valle y esa explosición de color va avanzando hasta culminar en las zonas más altas y frías. Durante varios días, en situaciones de buenas circunstancias meteorológicas, es posible contemplar el Valle en flor en su práctica totalidad.

Lo que sí es seguro es que este año el Valle del Jerte recupera esta primavera su fiesta del Cerezo en Flor tras dos ediciones sin poder celebrarse debido a la pandemia provocada por la covid-19. La Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte retoma su programación cultural y turística estrella, el Cerezo en Flor, en su formato habitual, que engloba como pieza central la Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La Fiesta del Cerezo en Flor es sobre todo una celebración popular que trata de reflejar la vida de toda una comarca, tanto del pasado como del presente. Para ello se organizan todo tipo de actividades que sirven de escaparate de la cultura, gastronomía, tradiciones y forma de vida.

El evento se divide en diferentes periodos y las actividades se extenderán del 20 de marzo y el 7 de mayo. Del 20 a 24 de marzo se desarrollará el 'Despertar del Valle'; el 'Cerezo en Flor' tendrá lugar del 25 de marzo a 9 de abril, que este año se inaugurará en Jerte y la clausura en Valdastillas; mientras que 'Lluvia de Pétalos' se celebrará del 10 de abril a 7 de mayo.

Con el ánimo de poner en valor la identidad cultural y la actividad agrícola, la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte plantea una propuesta de actividades que aúnan acciones culturales y educativas, gastronómicas, turismo activo y el disfrute del paisaje con el conocimiento y la interpretación consciente del territorio, indican en una nota de prensa.

«Se trata de una apuesta clara por la puesta en valor de las culturas populares y la vida agrícola de los pueblos del Valle, a través de un reconocimiento de las labores del campo y su reflejo directo en el paisaje aterrazado y en las plantaciones de cerezos. Una programación orientada a visibilizar la vida tradicional en nuestros pueblos y la relación de ésta con el medio natural y los ciclos agrícolas, sin olvidar el disfrute de nuestros numerosos recursos turísticos», ha señalado José Ramón Herrero Domínguez, presidente de la Mancomunidad de Municipios.

La programación contará con multitud de actividades participativas como rutas, paseos comentados, eventos gastronómicos y citas músicales. El objetivo de la programación diseñada para la edición 2022 de la Fiesta del Cerezo en Flor es el de apostar por una recuperación del sentido original de la fiesta, vinculado al trabajo agrícola y al momento de celebración de la fertilidad del campo y la llegada de la época de la recolección de la cereza. Se persigue abrir un espacio de trabajo y celebración en torno a la identidad cultural y la trascendencia social del momento de celebración de la floración de los cerezos que son atractivo paisajístico y a la vez medio de vida.

Del 20 a 24 de marzo Despertar del Valle

En el Valle del Jerte la primavera comienza con el 'Despertar del Valle', cuando la nieve aún aguanta en las cumbres más altas de Extremadura, con su río y sus numerosas gargantas acogiendo el deshielo y transformando la comarca. Es el momento de disfrutar el espectáculo inigualable de los cerezos florecidos, las gargantas jerteñas y las rutas en torno a ellas.

Actividades Domingo 20 de marzo: A las 16 horas será la inauguración de la exposición Mujeres del Valle en el Museo del Prado en el espacio expositivo del Palacio del Cerezo. A las 16.30 horas, celebración y recibimiento a la Primavera en el Valle del Jerte (Palacio del Cerezo).

Miércoles 23 de marzo: Charla: Delitos Ecológicos, un atentado contra la humanidad. Por Liberto Rodríguez en el C.R.A. Tras la Sierra de El Torno.

Del 25 de marzo a 9 de abril Cerezo en Flor

Con la llegada del 'Cerezo en Flor', en torno a este fenómeno natural, la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en Flor propone rutas senderistas, marchas BTT, recreaciones y representaciones de la vida y costumbres del Valle del Jerte…

Actividades Viernes 25 de marzo: En Cabezuela del Valle: romería de la Virgen de Peñas Albas con posterior animación en la Plaza de Extremadura del municipio. En Jerte: A las 12 horas, acto institucional de inauguración de la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en Flor y entrega de las Cerezas de Oro; a las 13:30 horas, recorrido histórico-artístico por las calles de la localidad; a las 17 horas, 'Miradas al paisaje agrícola' (paseo comentado); a las 19 horas, Jam Session de rock y folk; de 19 a 20.30 horas, microteatro de calle; 21 horas, concierto del grupo Acetre; 00:30 horas, animación musical a cargo de DJ AL.

Sábado 26 de marzo: En Jerte: 9 horas, XI Ruta Senderista del Cerezo en Flor; de 11 a 21 horas, mercado artesanal; 11:30 horas, 'Miradas al paisaje agrícola' (paseo comentado); de 11:30 a 14 horas, talleres infantiles de arte y educación; de 12 a 17 horas, degustación de platos tradicionales; 12:30 horas, actuación de coros y danza; de 16 a 19 horas, espacio lúdico y creativo de juegos tradicionales y artesanos; a las 17 horas, 'Miradas al paisaje agrícola' (paseo comentado); de 19 a 20.30 horas, microteatro de calle; a las 20:30 horas, concierto de Mayalde; a las 23 horas, verbena popular. En El Torno: a las 9 horas, ruta Sakura VI; 19 horas, conferencia 'Extremeños Ilustres nacidos en el Valle del Jerte'. Piornal: 20 horas, inauguración y presentación del Certamen de Teatro La Barraca de Lorca.

Domingo 27 de marzo: Valdastillas: 19 horas, representación de la obra Me Voy a Cincinnati de la CIA Emulsión Teatro de Asunción Mieres en el pabellón de deportes.

Martes 29 de marzo: 9:30 horas, programa de actividades para colegios 2021-2022. Especies singulares de nuestro entorno, organizado por la Reserva Natural Garganta de los Infiernos con el CRA Tras la Sierra de El Torno y Rebollar.

Miércoles 30 de marzo: En Cabrero: de 11 a 14 horas, puertas abiertas en el Palacio del Cerezo. En Jerte: Jornada de convivencia en el marco del programa 'Hábitos Saludables' con el CRA Almenara de Gata.

Viernes 1 de abril: En Cabrero: 12 horas, Habitando Garbanzos: Jornada de convivencia en el Palacio del Cerezo. En Navaconcejo: 9:30 horas, charla-taller 'Los peces de Extremadura'.

Sábado 2 de abril: Cabezuela del Valle: Ruta temática 'La Umbría'. 12 horas, representación de la boda extremeña. Rebollar: 10 horas, ruta 'Entre canchos y cerezos'.

Lunes 4 de abril: Casas del Castañar: Del 4 al 8 de abril, taller en torno a los procesos de construcción de muros de piedra seca.

Martes 5 de abril: Navaconcejo: 10 horas, visita con el colectivo de personas mayores de la localidad de Navaconcejo al Paraje Los Pilones.

Miércoles 6 de abril: Casas del Castañar: 12 horas, Paredes del cuidado. Presentación del Proyecto 'Los muros de Piedra seca como herramienta creativa ecofeminista' e intercambio de aprendizajes con los/as participantes del taller de piedra seca de la Escuela Profesional Construyendo Oportunidades.

Miércoles 6 y jueves 7 de abril: 9:30 horas, charla-presentación 'El mundo de las abejas' (Barrado, Cabrero, Casas del Castañar y Valdastillas).

Viernes 8 de abril: Valdastillas: 17 horas, mural colectivo y primaveral. El Torno: Inauguración de la XII Exposición Fotografías de Naturaleza Memoria de Futuro. Paisaje humano. Torniegos de Tres Siglos (S.XIX, XX, XXI)

Sábado 9 de abril: Piornal: 20 horas, representación de la obra La Viña de la compañía Paraskenia Teatro. Clausura del Cerezo en Flor en Valdastillas: 9 horas, ruta Senderista 'Entre Cerezos y Cascadas'; 9:30 horas, exposición sobre la historia de Valdastillas; 10 horas, mercado de artesanía y gastronomía; 11 horas, paseo botánico hasta el Lagar de la Garganta Marta; 12.30 horas, actuación de Coros y Danzas; 16 horas, taller 'El paisaje del Valle en azul Cian'; 19 horas, Diálogos en el Lagar de la Garganta Marta; 20:30 horas, 'La desaparición de las luciérnagas' - concierto y recital poético del grupo El Naán; 23 horas, verbena popular.

Domingo 10 de abril: En Valdastillas - Lagar de la Garganta Marta: 12 horas, cuentacuentos 'El Valle de las Cerezas'. 17 horas, La producción del aceite en el Lagar; 19 horas, Diálogos en el Lagar de la Garganta Marta; 20 horas, concierto de Jazz.

Del 10 de abril a 7 de mayo Lluvia de Pétalos

La comarca dice adiós a su luminoso velo blanco con una espectacular 'Lluvia de pétalos', y cambia su blanco por los intensos verdes de castaños, robles y cerezos, el violeta de los brezos o el amarillo de la retama.

Miércoles 13 de abril: Cabrero: de 11 a 14 horas, visitas dialogadas en el Palacio del Cerezo.

Jueves 14 de abril: Valdastillas: 20 horas, representación tradicional de la Pasión de Cristo.

Sábado 16 de abril: Jerte: X Carrera Por Montaña 'Garganta de los Infiernos'. Cabezuela del Valle: Fiesta popular de la Quema de Judas; 23:30 horas, procesión de El Encuentro; 00 horas, escenificación de La Quema de Judas. Piornal: 20 horas, representación de la obra Las Baldosas de la compañía Teatro Estable.

Lunes 18 de abril: 10 horas, 'Abrirse puertas adentro', taller de fotografía con la artista Lola Mansilla en el municipio de Valdastillas.

Miércoles 20 de abril: Cabrero: de 17 a 20 horas, visitas dialogadas en el Palacio del Cerezo.

Viernes 22 de abril: Piornal: 20 horas, representación de la obra Dirty Money de la compañía Escaparteatro.

Sábado 23 de abril: Navaconcejo: Por la mañana, fiesta popular de San Jorge (romería tradicional con misa en honor a San Jorge y los quintos y quintas de 2004); noche., verbena popular. Valdastillas: 10 horas, presentación pública del proceso de trabajo llevado a cabo en el taller 'Abrirse puertas adentro', con la artista Lola Mansilla. Piornal: 20 horas, representación de la obra Año 0 antes de Cristo.

Miércoles 27 de abril: Cabrero: de 17 a 20 horas, tarde de puertas abiertas en el Palacio del Cerezo.

Viernes 29 de abril: Piornal: 20 horas, representación de la obra '16 de marzo' de Asunción Mieres. Navaconcejo: 17 horas, 'Pensar el cuerpo', taller de arte textil con la artista María Jesús Manzanares. Tornavacas: 18 horas, ruta guiada por el municipio.

Sábado 30 de abril: Navaconcejo: de 11 a 20 horas, 'Pensar el cuerpo', taller de arte textil con la artista María Jesús Manzanares. Cabezuela del Valle: 19 horas, procesión de San Felipe y degustación de dulces típicos; 23 horas, verbena popular. Tornavacas: 10 horas, ruta guiada por el municipio. El Torno: 19.30 horas, actuación de la Asociación musical cultural 'CORO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ'. Piornal: 20 horas, clausura y entrega de premios del Certamen de Teatro La Barraca de Lorca.

Domingo 1 de mayo: Tornavacas: X Recreación de la Leyenda «Ya tornan». Cabezuela del Valle: 12 horas, romería en el Mirador de San Felipe.

Lunes 2 de mayo: Tornavacas: Celebración de la Fiesta ancestral del fuego, donde grandes hogueras construidas con viejos troncones se erigen en las calles del pueblo.

Martes 3 de mayo: Tornavacas: Romería al Monte de la Cruz. Jerte: 10 horas, Veredas conscientes.

Sábado 7 de mayo: Jerte:10 horas, presentación pública del proceso de trabajo llevado a cabo en el taller Veredas conscientes. El Torno: 20 horas, IV Taller de Fotografía Nocturna en el paraje de Las Vaquerizas.