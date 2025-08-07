Celebración del XLIV Festival de Folklore en Coria

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:30 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La Asociación Folklórica de Coros y Danzas Savia Viva, junto con la Federación Extremeña de Folklore y el Ayuntamiento de Coria, organizan el Festival de Folklore de Coria, que se celebrará los días 8 y 9 de agosto, en la Puerta del Perdón de la Catedral.

El festival, que alcanza su su 44ª edición, comenzará el viernes a las 23.00 horas con el concierto del grupo de folklore extremeño Efecto Verdolaga. Al día siguiente actuarán los grupos Las Nogaledas (Aldeanueva de la Vera), Peña Huertana La Zaranda (Murcia), Barinas (Venezuela) y Savia Viva de Coria.