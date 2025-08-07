HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Celebración del XLIV Festival de Folklore en Coria

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:30

REDACCIÓN. La Asociación Folklórica de Coros y Danzas Savia Viva, junto con la Federación Extremeña de Folklore y el Ayuntamiento de Coria, organizan el Festival de Folklore de Coria, que se celebrará los días 8 y 9 de agosto, en la Puerta del Perdón de la Catedral.

El festival, que alcanza su su 44ª edición, comenzará el viernes a las 23.00 horas con el concierto del grupo de folklore extremeño Efecto Verdolaga. Al día siguiente actuarán los grupos Las Nogaledas (Aldeanueva de la Vera), Peña Huertana La Zaranda (Murcia), Barinas (Venezuela) y Savia Viva de Coria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8 Herida una joven de 23 años al impactar su patinete con un coche en una rotonda de Cáceres
  9. 9 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres
  10. 10 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Celebración del XLIV Festival de Folklore en Coria