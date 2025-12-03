La 'Caravana de la Alegría' enciende la Navidad en Malpartida de Cáceres

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. Malpartida de Cáceres dará un año más el pistoletazo de salida a la Navidad con la 'Caravana de la Alegría', una iniciativa que surgió en la pandemia por la covid-19 con el objetivo de que los vecinos pudiesen disfrutar del encendido con seguridad, pero que se ha convertido en una tradición. El próximo sábado, a partir de las 18.30 horas, decenas de vehículos decorados se reunirán en la Plaza Mayor para formar una caravana que recorrerá distintas calles del municipio para celebrar el encendido y el arranque de Navidad.