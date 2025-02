«Soy de California y por fin he podido ver Las Carantoñas»

Este 20 de enero está siendo uno de los más multitudinarios que se recuerdan en Acehúche. Todos los elementos se han alineado para que así sea: sol de invierno y cielo despejado para celebrar la fiesta grande de esta localidad cacereña de 800 habitantes y, ... además, en fin de semana. Vecinos y miles de visitantes no se han querido perder Las Carantoñas.

«Soy de California y por fin he podido venir a ver Las Carantoñas. He ido a Jarramplas y me faltaba Acehúche. Hemos venido unos cuantos amigos porque nos llama mucho la atención», contaba Grant Skoglund, que es de Estados Unidos pero lleva viviendo en Cáceres desde hace cinco años.

«Somos de Fuenteguinaldo, Salamanca. Yo conocía la fiesta porque he vendido muchas pieles, así que hemos venido a pasar el día», comentaba Andrés García justo al salir del centro de interpretación de Acehúche.

«Está viniendo mucha más gente. Está siendo uno de los años más multitudinarios. Entre este sábado y el domingo superaremos las 10.000 personas. Han venido hasta fotógrafos de Portugal e Italia», decía Juan Antonio Bello, dinamizador del Centro de Interpretación minutos antes de que empezaran a verse por las calles de este pueblo cacereño a las 'bestias', hombres con su cuerpo cubierto con pieles de oveja y macho cabrío, una careta llena de colmillos teñidos de rojo y algún que otro pimiento seco.

Es un atuendo que pesa unos 20 kilos y en el que tampoco falta la rama de olivo seco que llevan las carantoñas. En esta edición han participado 65, una cifra de récord.

Tras esa vestimenta, hay acehucheños que viven esta fiesta con fervor. Lo saben bien los hermanos Carlos y José Antonio Macías, que desde las nueve de la mañana se estaban preparando en una cochera de la calle Gabriel y Galán.

«Esta fiesta es lo más grande, lo más importante. Vivirla desde dentro es una sensación indescriptible», contaba Carlos. «Se vive y se siente desde pequeño. Me encanta vestirme de carantoña. Y sobre todo, es muy emotivo hacer reverencias al santo», añadía José Antonio.

Los dos llevan 20 años disfrutando de esta cita. Son veteranos, pero también los hay que se estrenan y ponen de manifiesto que está tradición tiene futuro.

«Esta fiesta siempre me ha producido mucha emoción. No me había vestido nunca de carantoña porque no tenía pieles, pero este año mi padre, que lleva haciéndolo más de tres décadas, me dijo que me las dejaba», explicaba Marcos Valiente, de 22 años. «Estoy muy emocionado porque estoy viendo la fiesta desde otra perspectiva», aseguraba.

Asentaba con la cabeza Pepa Montero, una vecina de la localidad. En bata y desde la puerta de su casa, recordaba otros tiempos. «Antes había solo seis carantoñas. Un año hubo que pagarles porque no querían salir. Y es que se pasa muy mal rato. Sudan mucho con todo el cuerpo cubierto de pieles», afirmaba poco antes de las 11.00.

A esa hora ha comenzado el ritual que se repite en Acehúche cada 20 de enero y que espera hacerse aún más grande. El título de Fiesta de Interés Turístico Nacional lo logró en 2019 y ahora el Ayuntamiento ya trabaja para dar un paso más.

Su alcalde, Benito Arias, se ha comprometido a seguir revalorizando esta festividad en honor a San Sebastián. «Cada vez va a más, la gente joven tiene muchas ganas de vestirse de carantoña, de 'regaoras', de ser mayordomos y eso es muy importante, que tengamos asegurada nuestra fiesta durante muchas generaciones», afirmaba el primer edil. «Vamos a intentarlo», añadía con la intención de que las Caratoñas sean de Interés Turístico Internacional. «Estamos trabajando para ello».

Una fiesta que impresiona

Ver esta figura haciendo reverencias al santo impresiona cada año por muchas veces que se haya presenciado esta festividad ancestral cuyo origen se desconoce. Solo en 2021 la pandemia del coronavirus hizo que no se pudiera celebrar.

Ese año, a las seis de la mañana, no hubo alborá y el tamborilero no recorrió las calles del pueblo para despertar al vecindario, pero esta vez, como no podía ser de otro modo, se ha seguido la tradición.

Las carantoñas se han reunido, al ritmo del tamborilero, el Redoble y otras canciones populares, en la puerta de la casa de la mayordomía de este sábado, con las 'regaoras', otra figura imprescindible de la festividad que se encarga de 'regar' con confetis al santo. Este año hay más de 200.

Luego, todos se han dirigido hacia la iglesia y a la 12.00 ha sido otro de los momentos importantes de la jornada: la imagen de San Sebastián saliendo del templo para empezar la procesión. Allí le han esperado los 'tiraores', que han disparado al aire a su salida.

Olor a pólvora y romero mientras las 'regaoras' han escoltado la imagen del Santo al grito de ¡viva San Sebastián! Ya en la casa de Carmen Martín se ha vivido uno de los momentos más esperados. Desde allí, Marian Amores ha dado la loa, acompañada por un grupo de diez amigas que este año han ostentado la mayordomía en la jornada de este sábado.

Seguidamente, se ha celebrado la tradicional misa y el programa oficial que termina con la 'vaca tora', una figura con cuernos y un gran cencerro. La fiesta ha seguido en los bares del pueblo, que están a rebosar de vecinos y visitantes para brindar, un año más, por sus carantoñas.