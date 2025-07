Los bomberos del Infoex y del Ministerio luchan contra un incendio forestal en las Hurdes

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 5 de julio 2025, 21:01 Comenta Compartir

Los medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) intervienen en la tarde de este sábado en un incendio declarado en Caminomorisco, en pleno corazón de Las Hurdes.

Según informan desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, el fuego afecta a zona de monte y de momento de mantiene el nivel 0 de peligrosidad.

En el lugar trabajan para sofocar las llamas siete unidades de bomberos forestales, siete medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, dos agentes del medio natural, dos técnicos de extinción y efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ampliar Unidades de Cruz Roja movilizadas de apoyo al dispositivo de extinción del incendio declarado en Caminomorisco. Cruz Roja

De manera preventiva se han desplazado también recursos de Cruz Roja, movilizados en coordinación con la Junta de Extremadura y el Plan Infoex. Han establecido un dispositivo sanitario y logístico como apoyo a los profesionales que están realizando las labores de extinción.

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.