El Ayuntamiento de Jaraíz reformará la cocina del bar y la instalación eléctrica de la piscina

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera va a reformar la cocina del bar de las piscinas municipales, así como la instalación de baja tensión y el alumbrado del mismo. Estas instalaciones están ubicadas en la parte inferior de las gradas centrales del polideportivo.

La fachada de la cocina es una de las dos porciones que todavía no se han sustituido por una nueva. La pared es muy alta y presenta deformaciones que hacen necesario su sustitución, al igual que ya se hizo con otras partes.

Además, la cocina no cuenta con iluminación natural, ya que solo posee una puerta de entrada de doble hoja 2,40m de ancho en chapa simple de acero totalmente ciega y sus paramentos están alicatados parcialmente.

Asimismo, el interior está formado por edificaciones obsoletas, tales como tabiques de madera como el que separa el almacén y una carpintería exterior inadecuada.

Otras de las reformas contempladas es la renovación al completo de la instalación de baja tensión y de alumbrado del bar por encontrarse obsoleta.