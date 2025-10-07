HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Ayuntamiento de Coria lanza un canal de Instagram para difundir los eventos turísticos y culturales

El objetivo es informar sobre los principales eventos turísticos, culturales, gastronómicos y de ocio que se desarrollan en la ciudad

R. H.

Martes, 7 de octubre 2025, 17:18

Comenta

El Ayuntamiento de Coria, a través de su Oficina de Turismo, ha puesto en marcha un nuevo canal de difusión en Instagram con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía y visitantes una herramienta ágil, directa y accesible para mantenerse informados sobre los principales eventos turísticos, culturales, gastronómicos y de ocio que se desarrollan en la ciudad.

Este canal funcionará como una agenda mensual interactiva, en la que se recogerán todas las actividades programadas con antelación, desde rutas y eventos deportivos hasta exposiciones, conciertos, ferias, fiestas locales y jornadas gastronómicas.

La iniciativa responde al compromiso del Ayuntamiento de seguir mejorando los canales de comunicación con la ciudadanía, incorporando herramientas digitales que faciliten el acceso a la información de interés general.

«Queremos que tanto vecinos como visitantes tengan toda la información turística de Coria al alcance de la mano, en un formato muy visual y dinámico. Este canal no solo difundirá las actividades mensuales, sino que servirá de punto de conexión permanente con todo lo que acontece en nuestra ciudad a lo largo del año», señalan desde la oficina de Turismo.

Octubre arranca con el Mes Gastronómico de la Caza

El lanzamiento del canal coincide con el inicio del Mes Gastronómico de la Caza, una cita consolidada en el calendario local que ofrece propuestas culinarias únicas como la Ruta de Tapas, una semana de platos especiales a la carta y menús de fin de semana diseñados para la ocasión por los establecimientos participantes.

A través de este nuevo canal en Instagram los usuarios podrán recibir en su móvil notificaciones directas con los próximos eventos y novedades; conocer en detalle las rutas gastronómicas, actividades culturales y propuestas de ocio; estar al tanto de todas las fiestas y experiencias turísticas del municipio; y acceder a la información sin necesidad de buscarla: esta llega directamente al usuario.

