Tribunales Extremadura : El alcalde de Trujillo declara en el Juzgado ante la investigación abierta a Alberto Casero

El alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo, declaró hace unos días, como representante del Ayuntamiento, en el Juzgado número 2 de Trujillo, por la investigación abierta a su antecesor en el puesto, Alberto Casero, actual diputado nacional por el PP, por un presunto delito de prevaricación. Así lo ha avanzado Redondo, esta mañana, en rueda de prensa.

Esa investigación se centra en la contratación de diversos servicios que hizo el Ayuntamiento durante la anterior legislatura sin cumplir con los requisitos legales.

El mandatario trujillano explica que estas pesquisas se deben a la llegada al Consistorio de diversos contratos de servicios, firmados con anterioridad a la toma de posesión de Redondo y que no constaban en el registro municipal, ni se habían aprobado ni en Pleno, ni en Junta de Gobierno. Algunos de esos contratos no solo eran de hace unos meses, sino también de años atrás, según el alcalde. «Son situaciones muy irregulares que tanto Secretaría como Intervención aconsejan que hay que ponerlo a disposición de la Justicia para que diriman de quien es la responsabilidad».

Matiza que no se podía pagar la deuda contraída con esas contrataciones, ya que no constaban en el ayuntamiento y para abonarlas lo ha tenido que decir un juez. Reitera que han llegado contratos dos años después de la firma, sin tener el visto bueno legal. No obstante, sostiene que todos los contratos están pagados porque se han perdido los distintos juicios.

Redondo sostiene que la reiteración de este tipo de hechos ha provocado que se abra una investigación. «Este Gobierno debía salvar su responsabilidad y su responsabilidad no es incurrir en dejadez de funciones», sostiene. Asimismo, insiste que la intención no es denunciar a nadie.

Cree que la extrañeza de la situación ha provocado que la Fiscalía habrá la investigación.