Un juzgado investiga al exalcalde de Trujillo por un presunto delito de prevaricación

El juzgado número 2 de Trujillo está investigando a Alberto Casero, exalcalde de Trujillo y actual diputado en el Congreso por el PP, por un presunto delito de prevaricación continuada. Concretamente, se centra en la contratación de diversos servicios que hizo el Ayuntamiento durante su mandato sin cumplir con los requisitos legales necesarios para la contratación pública.

Tras recibir la denuncia, se han iniciado las diligencias y se está recabando toda la información y documentación. Una vez que concluya la investigación, la causa se derivará al Tribunal Supremo si se comprueba que hay indicios de delito, ya que es el Tribunal competente por tratarse de un diputado nacional.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), indican que Casero no está citado a declarar. «Únicamente se están recabando datos para comprobar si hay o no indicios de delito», puntualizan.

En octubre de 2020, el actual alcalde, José Antonio Redondo (PSOE), anunció que llevaría a la Ficalía del Tribunal de Cuentas los últimos pagos que varias empresas habían reclamado al Ayuntamiento a través de los tribunales. Uno de ellos eran unos 30.000 euros de la Cámara de Comercio de Perú en España.

Otra de las reclamaciones eran por 56.628 euros de la Asociación Cultural bon Vivant por la celebración de los premios PopEye en el municipio trujillano, según explicó entonces Redondo.

Una de las cuestiones que recriminó es que eran contratos que deberían haber pasado por pleno o tener un registro de entrada, algo que no sucedió. No obstante, Redondo este jueves aseguró a HOY que él no ha denunciado a nadie.

Por su parte, Laureano León, presidente del PP de la provincia de Cáceres, ha expresado su apoyo a Casero. «Es un político honrado y honesto que ha dedicado mucho esfuerzo a mejorar la vida de los trujillanos y extremeños en el Congreso de los Diputados», ha manifestado. «El PP confía plenamente en la justicia y hay que recordar que el único condenado hasta hoy es el actual alcalde», agregó.

HOY intentó contactar con Alberto Casero para recabar su opinión, pero no obtuvo respuesta.