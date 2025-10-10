La Zarza y Alcuéscar se unen para homenajear a Hernández Pacheco, uno de los padres de la geología Hay programa una visita guiada a las pinturas rupestres de la sierra zarceña de La Calderita y tres conferencias en la localidad cacereña

Cristina Zelich, comisaria de la muestra, junto a una fotografía de Hernández-Pacheco en la exposición que hubo en el Meiac de Badajoz sobre el geólgo y arqueólogo en 2015.

Celestino J. Vinagre Viernes, 10 de octubre 2025, 13:02

Los municipios extremeños de La Zarza (Badajoz) y Alcuéscar (Cáceres) rinden homenaje este sábado a Eduardo Hernández- Pacheco y Estevan (Madrid, 1872-Alcuéscar, 1965), considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la geología, la arqueología y la conservación del patrimonio natural y cultural en España. El acto está organizado por la Comisión de Geoarqueología de la Sociedad Geológica de España (SGE) y el Instituto Geológico Minero-CSIC, en colaboración con la Universidad de Extremadura, la Universidad de Córdoba y los ayuntamientos de las dos localidades

Explican los organizadores que la jornada tiene como objetivo preservar la memoria de Eduardo Hernández-Pacheco y difundir su legado a nuevas generaciones, «poniendo en valor la importancia de su contribución al conocimiento científico y al patrimonio natural y cultural de España». Catedrático, investigador y divulgador, Hernández-Pacheco destacó por sus trabajos en geología, arqueología y conservación de la naturaleza. Entre sus aportaciones más relevantes se encuentra la documentación de las pinturas rupestres de la Sierra de la Calderita, en La Zarza, cercana a Mérida, así como su implicación en la creación de los primeros espacios naturales protegidos en España.

Su huella científica se extendió también a Córdoba, donde inició sus investigaciones en Sierra Morena y el Guadalquivir, descubrió el yacimiento de arqueociatos de Las Ermitas y fue miembro numerario de la Academia de Ciencias, Letras y Artes de la ciudad. Participó, además, como vocal en el XIV Congreso Geológico Internacional de 1926, contribuyendo a la síntesis geológica sobre Sierra Morena y el valle del Guadalquivir.

El programa de esta jornada de homenaje arranca a las 9.30 en la localidad zarceña, con una recepción oficial en el Ayuntamiento a cargo del alcalde, Francisco José Farrona Navas, junto a la Comisión de Geoarqueología de la SGE. A las 10.15 horas hay prevista una visita guiada a las pinturas rupestres de la Sierra de la Calderita. Con explicaciones del profesor José Julio García Arranz (Universidad de Extremadura) y especialistas del Instituto Geológico Minero y la SGE.

A las 16 horas, en Alcuéscar, hay programado un acto académico con recepción en el Centro de Tradiciones y Costumbres 'Rafael García Plata de Osma', y intervención del alcalde Dionisio Vasco Juez. A 16:15 se desarrollará una conferencia del profesor José María Corrales Vázquez (Universidad de Extremadura). A las 16,45 otra de David Martín Freire-Lista (IGME-CSIC) y una tercera a las 17.15 de Hipólito Collado Giraldo (arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio, Junta de Extremadura).