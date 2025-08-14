«La Zaragutía Mora es un símbolo de identidad y un vínculo vivo con nuestra historia y raíces culturales»

Isabel Ambrona Jueves, 14 de agosto 2025, 07:14 Compartir

Una figura femenina que simboliza la relación del amor y la guerra entre cristianos y musulmanes cuando en los siglos XII al XV la Villa de Alconchel y su castillo vivieron invasiones islámicas y su posterior Reconquista. Así se presenta la protagonista de la festividad de La Zaragutía Mora, que hoy se celebra en este municipio pacense y que alcanza su XIIedición.

Este símbolo legendario en forma de espantajo, que aún perdura en el imaginario popular del pueblo, se traduce en una especie de 'tío del saco' que se aparece a los niños que se portan mal, debido a que la Zaragutía es una planta maloliente que crece en los roquedos y laderas del castillo.

«Es mucho más que una fiesta para Alconchel. Es un símbolo de identidad, un vínculo vivo con la historia y las raíces culturales del pueblo», sostiene Óscar Díaz, alcalde de la localidad, que también añade que para sus vecinos «representa la oportunidad de revivir su historia, la memoria colectiva y las leyendas que han pasado de generación en generación». Por tanto, el primer edil destaca que se trata de una celebración en la que «se mezcla el orgullo por el pasado con la alegría de compartirlo con quienes nos visitan».

Implicación vecinal

Además, se sitúa como una cita clave en el calendario turístico y cultural de la provincia, debido a la implicación de asociaciones culturales, comparsas, grupos de teatro y voluntarios que trabajan durante varios meses previos a su celebración para ofrecer un programa variado y de calidad, que este año incluye algunas novedades como el 'Cluedo Zaragutía'.

El alcalde, Óscar Díaz, sostiene una figura de la Zaragutía Mora.

«El éxito de una fiesta tan compleja radica precisamente en esta implicación conjunta: el Ayuntamiento actúa como motor y facilitador, pero la verdadera fuerza de la Zaragutía Mora está en la unión de todo un pueblo que trabaja codo a codo para que cada edición sea especial», pone en valor el alcalde.

Tanto es así, que vecinos y más de 200 recreadores recorrerán las calles de Alconchel en una noche mágica que, una vez más, volverá a conectar el pasado y el presente en un mismo latido colectivo. Este año se espera recibir entre unos 1.500 o 2.000 visitantes, procedentes tanto de municipios cercanos como de otras regiones, atraídos por la singularidad del evento y el encanto de Alconchel.

Programa

Las actividades comenzarán desde por la mañana con propuestas dedicadas a la historia y a la valorización del patrimonio con visitas guiadas al castillo, pasacalles temáticos, charlas históricas y rutas de tapas.

Al llegar la puesta de sol, sobre las 21.00 horas, se iniciará un recorrido desde la plaza de España por el casco histórico de la población, que culminará en el castillo. En él, el gentío recrea las invasiones bereberes de la fortaleza que este año presenta algunas novedades como son la participación activa de las asociaciones y vecinos del pueblo. 'Amigos de Alconchel' presentará una pequeña obra de teatro al inicio del recorrido escrita por José Muñiz y dirigida por Juanjo Calamonte, donde se realizará una introducción a todo el sentido de la fiesta ,y la 'Asociación cultural Comparsa Stanmajaras', recreará en el pasacalles cómo la Zaragutía vive en condición de esclava, su transformación en una 'Zaragutía princesa' y cómo finalmente se convertirse en el espíritu. Esta última parte estará acompañada por música de la compañía 'Tupa Percusión Teatral', magia y fuego bajo el manto de estrellas del cielo de Alconchel.

El final de cuento se vivirá ya en el interior del castillo con un tercer y cuarto momento. Allí se vivirán las algaradas medievales de conquista en el patio de armas y 'Samarkanda Teatro' realizará una recreación del cuento y la leyenda de la Zaragutía Mora en un recorrido mágico por la fortaleza.

Recreación medieval, historia, espectáculo y tradición popular se funden en una festividad que mira al futuro sin perder su esencia, su rigor histórico y la tradición de todo un pueblo.

Un momento de la representación del año pasado. Un Cluedo para vivir la experiencia completa Una de las novedades de la edición de este año, gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento y de los vecinos, es la celebración por primera vez del 'Cluedo Zaragutía'. Gracias a esta iniciativa, los visitantes tendrán la oportunidad de convertirse en los protagonistas de una historia ambientada en la época de moros y cristianos, donde la historia, el misterio y la emoción se entrelazan en un juego teatral interactivo que recorrerá el pueblo hasta culminar en lo alto del Castillo de Miraflores. Así, desde la segunda parte del recorrido nocturno, que comenzará sobre las 22.45 horas, los asistentes podrán formar equipos y tirar de ingenio para desentrañar el misterio, usando su capacidad de deducción. Además, habrá espectáculos de pirotecnia y fuego, sin perder el respeto a la historia, la tradición y la innovación constante. Es necesaria la inscripción previa.