HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ZAFRA

El zafrense Joaquín Montero expone en El Matadero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

ANA MAGRO. El artista zafrense Joaquín Montero inauguró con gran éxito el pasado viernes 21 de noviembre una nueva exposición: 'Luces', compuesta por 19 cuadros en los que predominan principalmente los juegos de luces artificiales y naturales y las distorsiones. Calles de Zafra desiertas, en silencio, largas y nítidas y, sin embargo, pobladas de inquietud y de misterio en las que el artista invita a adentrarse. «La verdadera imagen no es la que aparece en el lienzo sino la que cada observador cree al adentrarse en ellas», asegura el autor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  3. 3 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  4. 4 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  5. 5 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  6. 6 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  9. 9 David Lerman: «Los Niños de los Ojos Rojos tienen ahora el sonido que siempre imaginamos»
  10. 10

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El zafrense Joaquín Montero expone en El Matadero