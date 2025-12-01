El zafrense Joaquín Montero expone en El Matadero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

ANA MAGRO. El artista zafrense Joaquín Montero inauguró con gran éxito el pasado viernes 21 de noviembre una nueva exposición: 'Luces', compuesta por 19 cuadros en los que predominan principalmente los juegos de luces artificiales y naturales y las distorsiones. Calles de Zafra desiertas, en silencio, largas y nítidas y, sin embargo, pobladas de inquietud y de misterio en las que el artista invita a adentrarse. «La verdadera imagen no es la que aparece en el lienzo sino la que cada observador cree al adentrarse en ellas», asegura el autor.