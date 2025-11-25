El pueblo de Badajoz que celebra hoy un hito histórico: su fiesta regional, reconocida Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic Zafra logra que su Fiesta de Interés Turístico Regional 'De la Luna al Fuego' llegue al mundo

Irene Toribio Martes, 25 de noviembre 2025, 10:11

'De la Luna al Fuego' ha logrado un hito histórico: acaba de ser reconocida como Mejor Patrimonio Cultural por la prestigiosa revista National Geographic. Esta festividad de Zafra, declarada de Interés Turístico Regional, llega al mundo entero gracias a este reconocimiento que vuelve a poner a nuestra región en el mapa internacional.

El alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, ha sido el encargado de anunciar este hito que lleva meses cocinándose a fuego lento desde que fueran nominados el pasado mes de agosto. «De la Luna al Fuego se ha proclamado vencedora de la II edición Premios de los Lectores +Historia, en la categoría Mejor Patrimonio Cultural, organizados por la revista Historia National Geographic», anuncian.

Esta distinción supone «el reconocimiento al empeño demostrado a la hora de cuidar la cultura y el patrimonio de Zafra», ha trasladado la publicación al ayuntamiento de la localidad.

La riqueza cultural de Extremadura vuelve a brillar

De la Luna al Fuego es una fiesta declarada de Interés Turístico Regional que se celebra en Zafra, Badajoz, y que revive la época del Siglo de Oro español. Durante varios días, el municipio se transforma en un auténtico escenario del siglo XVI, con recreaciones históricas que rememoran el esplendor bajo el gobierno de los Duques de Feria.

Esta festividad, que tuvo lugar del 20 al 30 de junio lleva 25 años consolidándose como uno de los eventos culturales más emblemáticos de la región, atrayendo a visitantes y fomentando el turismo cultural en Extremadura.