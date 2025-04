Don Benito, de la unión a la crispación

Da igual la hora, si se quiere protestar lo mismo da que el pleno sea por la tarde, como siempre, que a las ocho y ... media de la mañana, como este viernes en Don Benito. Allí al fin la oposición socialista consiguió llevar al orden del día la interrumpida fusión con Villanueva de la Serena, aunque sigue muy lejos la posibilidad de que esta reviva. El PSOE acusa al gobierno local de programar la sesión tan temprano para acallar al público, que últimamente es protagonista en unos plenos que alcanzaron la máxima tensión el pasado 26 de febrero, cuando el marido de la alcaldesa (este viernes ausente) amenazó con rajar el cuello a un partidario de la fusión que llamó dictadora a la primera edil. Entre otros asuntos, este viernes se aprobó limitar la participación de los vecinos, que ya solo podrán preguntar por temas recogidos en el orden de día.

Esto impedirá hablar de la fusión con el pueblo de al lado, que fue avalada hace dos años en referéndum por dos tercios de la población, se vendió en toda España como el sumun del municipalismo, ejemplo de generosidad y máximo exponente de una concordia que atraía riqueza con solo evocar la idea, pero que hoy tiene a Don Benito partido en dos. Se aprecia en unas broncas sesiones plenarias; en la cola del baño durante los recesos, con personas que este viernes se acusaban a la cara al reconocer a aquel con quien han estado porfiando en Facebook; y se nota en la calle, donde quienes opinan distinto se daban voces por la acera a la salida.

«Hoy hay policía, va a haber salsa», anticipaba este viernes un vecino antes de acceder al pleno. Había 54 sillas, el aforo se dio por lleno y cuatro personas que en otros tiempos hubieran estado de pie esta vez se quedaron fuera, aunque terminaron accediendo cuando otros abandonaron vencidos por el tedio de algunas intervenciones. Y es que los plenos, uno extraordinario sobre la fusión y otro ordinario, duraron casi cinco horas.

Nadie había visto nunca cuatro agentes de la Policía Local en el hall de entrada y tres más en la primera planta. Entraron en tensión al principio y al final, cuando el público al fin pudo tomar la palabra. Una vecina se quejó de que no podía mostrar su camiseta partidaria de la fusión; otro quería exhibir un folio con la cara de la alcaldesa y la palabra 'Dimisión' mientras el agente le advertía negando con la cabeza; y otro vecino acudió con un altavoz al que consiguió subir el volumen al terminar la sesión y un agente lo sacó por las buenas de la sala.

Aunque esta vez no hubo agarrones ni amenazas, el pleno pintaba tenso desde el principio y reflejó el ambiente que vive la quinta población más grande de Extremadura (37.000 habitantes).

La palabra «cacicada» tardó dos minutos en pronunciarse desde la bancada socialista y cuando una concejala, Yolanda Tomillo, pidió no ser interrumpida en su primer turno ya estaba siendo cortada por la alcaldesa, María Fernanda Sánchez, que aprovecha los resquicios del reglamento para no dejar respirar a la oposición.

Se acusan de coartar la libertad de expresión

Ella encabeza Siempre Don Benito, partido surgido para oponerse a la fusión con Villanueva. Sacó siete concejales el 23 de mayo, pactó con el PP, que sacó cinco, y mandó a la oposición al PSOE y sus nueve ediles. Aunque inicialmente los populares fueron partidarios de la fusión –Ángel Valadés volvió a reconocer que votó sí en el referéndum del 20 de febrero de 2022–, ahora dicen que les asaltan dudas. Así han conseguido formar un gobierno en coalición que hoy parece sólido tras el ofrecimiento de moción de censura tras la lamentable trifulca en el pleno de hace un mes que saltó a los medios nacionales.

Unos y otros se acusan de coartar la libertad de expresión. Y es que no solo la diferencia de opiniones ante la fusión ha dividido Don Benito. Gente de derechas protesta a diario ante la sede del PSOE, que este viernes pidió a dos de los concejales de Siempre Don Benito que den ejemplo y no acudan a esas manifestaciones «donde se escuchan barbaridades e insultos». «¿Me está usted diciendo que no puedo criticar la amnistía?», se defendió la concejala.

A las once y diez bajo un punto el nivel de autoritarismo y subió otro el de sarcasmo. La alcaldesa se ausentó y el pleno concluyó con el teniente alcalde, Pedro Noblejas, del PP, de presidente. Antes, en su primera intervención ya había leído un guasap, citado a Churchill y el refrán de 'agua pasada no mueve molino' en apenas medio minuto. Luego, a la mínima oportunidad habló varias veces de sanchismo y mariscadas –«¡sueñas con Pedro Sánchez!», le gritó alguien del público; «Sí, tengo pesadillas», le respondió Noblejas–. Y cuando el portavoz socialista, Manuel Gómez, le acusó de que «están demoliendo la buena imagen de Don Benito», Noblejas no lo negó: «la crispación existe», reconoció.