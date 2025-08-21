Villar del Rey acogerá Camino a la Paz, una velada cultural secreta en un pozo de nieve del siglo XVI La cita será el próximo miércoles 27 de agosto a las 21 horas

El próximo 27 de agosto a las 21 horas el municipio pacense de Villar del Rey será escenario de una propuesta artística única: Camino a la Paz, una velada cultural secreta en la que todo puede pasar y el público no sabe lo que va a suceder.

El evento se celebrará en un pozo de nieve del siglo XVI, un espacio patrimonial de gran valor histórico que acogerá a un máximo de 50 personas. La entrada será gratuita hasta completar aforo. La apertura de puertas se efectuará a las 20.45 horas.

Dirigido por Manu Sequera –estudiante de Dirección Escénica y Dramaturgia en la ESAD de Murcia, músico, musicoterapeuta y creador escénico–, Camino a la Paz reunirá a vecinos del pueblo en un montaje coral que combina performance, poesía, música en directo, danza y otras sorpresas que se desvelarán en el propio evento.

Uno de los aspectos más singulares de la propuesta es que los actores de la compañía no saben quiénes serán sus compañeros de escena ni qué harán los demás. Cada fragmento se ensaya por separado, componiendo lo que Sequera define como una partitura escénica con dramaturgia y dirección unificada, que cobrará sentido completo únicamente durante la representación.

«Camino a la Paz es un evento por y para la paz, un gesto colectivo que nace del arte y de la comunidad», explica Sequera, quien ha logrado implicar a personas de todas las edades en la propuesta, incluyendo un equipo de vestuario y decoración.

La cita está organizada por la compañía Nictémera, en colaboración con el Ayuntamiento de Villar del Rey. El nombre Nictémera proviene de la biología y significa «de un solo día» o «efímero», lo que refuerza el carácter único e irrepetible de la propuesta.

