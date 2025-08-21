HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Villar del Rey acogerá Camino a la Paz, una velada cultural secreta en un pozo de nieve del siglo XVI

La cita será el próximo miércoles 27 de agosto a las 21 horas

R. H.

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:29

El próximo 27 de agosto a las 21 horas el municipio pacense de Villar del Rey será escenario de una propuesta artística única: Camino a la Paz, una velada cultural secreta en la que todo puede pasar y el público no sabe lo que va a suceder.

El evento se celebrará en un pozo de nieve del siglo XVI, un espacio patrimonial de gran valor histórico que acogerá a un máximo de 50 personas. La entrada será gratuita hasta completar aforo. La apertura de puertas se efectuará a las 20.45 horas.

Dirigido por Manu Sequera –estudiante de Dirección Escénica y Dramaturgia en la ESAD de Murcia, músico, musicoterapeuta y creador escénico–, Camino a la Paz reunirá a vecinos del pueblo en un montaje coral que combina performance, poesía, música en directo, danza y otras sorpresas que se desvelarán en el propio evento.

Uno de los aspectos más singulares de la propuesta es que los actores de la compañía no saben quiénes serán sus compañeros de escena ni qué harán los demás. Cada fragmento se ensaya por separado, componiendo lo que Sequera define como una partitura escénica con dramaturgia y dirección unificada, que cobrará sentido completo únicamente durante la representación.

«Camino a la Paz es un evento por y para la paz, un gesto colectivo que nace del arte y de la comunidad», explica Sequera, quien ha logrado implicar a personas de todas las edades en la propuesta, incluyendo un equipo de vestuario y decoración.

La cita está organizada por la compañía Nictémera, en colaboración con el Ayuntamiento de Villar del Rey. El nombre Nictémera proviene de la biología y significa «de un solo día» o «efímero», lo que refuerza el carácter único e irrepetible de la propuesta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  5. 5 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  6. 6

    Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados
  7. 7

    Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves
  8. 8 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  9. 9

    Fijado para el 16 de septiembre el juicio a un opositor por hacer trampas en un examen
  10. 10 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Villar del Rey acogerá Camino a la Paz, una velada cultural secreta en un pozo de nieve del siglo XVI

Villar del Rey acogerá Camino a la Paz, una velada cultural secreta en un pozo de nieve del siglo XVI