En la plaza del Atrio, junto a una minúscula rotonda, un enorme cartón amarrado a una farola avisa al visitante. «Somos un pueblo alfarero y ... ganadero, no de vertedero». En un balcón de la plaza de España, junto a una imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias, un trapo blanco se ha incrustado con una leyenda: «No al vertedero». Cerca, en las calles Manuel Vinagre, Fernando Alonso, Corta o Nicolás Suero, aparecen empapeladas con idéntico mensaje. En Salvatierra de los Barros (1.600 vecinos, Sierra Suroeste) el pueblo ha despertado esta mañana de su tradicional letargo de pueblo tranquilo impulsado por el rechazo general a un proyecto de vertedero que se tacha de desmesurado y dañino.

«Yo vendí mi tierra porque nos dijeron, la empresa, que iba a ser una planta para reciclar cartón, latas de pinturas y como más dañino gestión de purines (los excrementos de los cerdos) pero he sido engañado. Como todos. Lo que se nos ha presentado no es eso», relata a HOY Luis Suero, veterinario, ganadero y uno de los que vendieron una finca a la empresa promotora del proyecto de residuos. «Yo no tenía necesidad de vender mi terreno pero lo hice porque nos dijeron que era necesario para juntar las hectáreas que hacían falta (89 en total) para un proyecto que iba a dar empleo y dinero al pueblo», remata.

Manuel Hernández, a pocos metros, circula en coche junto a su mujer con un cartel.y una bandera rudimentaria mientras no para de sonar el claxon. «Esto no es nada bueno para el.pueblo. Nos tenían que haber consultado antes de haber tramitado esto. Es una cosa dañina».

Vía legal

Salvatierra apuesta por la vía legal para tumbar el proyecto del vertedero mientras se refuerza el rechazo social público a la planta, que contempla la acogida de hasta 289.000 toneladas de residuos peligrosos y no peligrosos al año y un espacio para un vertedero con hasta 178.000 toneladas a enterrar. «Tenemos argumentos legales y técnicos para detenerlo y lo vamos a conseguir», ha subrayado hace unos minutos el alcalde salvaterreño, Francisco José Saavedra en el salón de plenos, arropado por su equipo de gobierno mientras, fuera, en la plaza de España unos 70 vecinos clamaban contra la planta.

La localidad, que en la noche de este lunes dio vía libre a una plataforma contra la planta de residuos, ha amanecido con pancartas en balcones y ventanas contra el proyecto.

Saavedra ha señalado públicamente lo que indican algunos propietarios que han vendido los terrenos a la empresa 3RS Gestión MA Extremadura. Se les indicó que el proyecto que se planteaba en la localidad de la Sierra Suroeste era, someramente, una planta de tratamiento de reciclaje de residuos. «Ha sido ahora cuando ha salido a información pública es cuando nos hemos enterado de las verdaderas dimensiones y lo que se va a hacer ahí», ha subrayado el regidor salvaterreño.