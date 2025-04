«No vengo a sustituir a nadie, yo no soy una copia de Miguel Ángel Gallardo»

Le gusta un café con amigos, un paseo en familia, unas horas de deporte o un viaje sin necesidad de compartir cada detalle en redes ... sociales. Una amante de la sencillez y una buena persona, así es como se define, fuera del despacho, la nueva alcaldesa de Villanueva de la Serena. Ana Belén Fernández, villanovense de 50 años, cogió este pasado viernes las riendas del Ayuntamiento tomando el testigo del que considera su compañero, pero sobre todo su amigo, Miguel Ángel Gallardo. Junto a él empezó, en 1995, lo que llama una aventura política en Juventudes Socialistas. Ocho años después, Gallardo era alcalde de su Villanueva natal y ella concejal. Lo fue hasta 2011, después puso rumbo a la Asamblea de Extremadura, antes de regresar el pasado año como número 2 a Villanueva. Sin duda, había una hoja de ruta ante la posibilidad de que el futuro de Gallardo pasara por la secretaría general del PSOE extremeño. Un calendario que culminaba este viernes recibiendo de manos de su amigo el bastón de mando. Un relevo con el que muchos ya contaban. Ella se ve como una vecina más y lo quiere seguir siendo ahora como alcaldesa.

–Son más de 20 años en política, ¿qué balance hace?

–Nos encontramos en 2003 una ciudad que no tiene nada que ver con lo que es hoy. En estos 20 años, Villanueva se ha transformado en una ciudad moderna y a la vanguardia, con unas infraestructuras importantes que han permitido que la ciudad se desarrolle, que sean muchas las empresas que apuesten por invertir aquí y eso ha sido el trabajo de la política junto con la ciudadanía, con el sector empresarial y con todo aquel que ha querido. Lo que hizo Miguel Ángel y lo que hicimos en aquellos años fue recuperar el orgullo y la identidad de ser de Villanueva de la Serena. Creo que antes la gente no tenía ese sentimiento y eso se ha conseguido en estos 20 años.

RELEVO «Soy una persona totalmente diferente, pero el objetivo es el mismo porque el proyecto es el mismo»

–¿Cómo deja el listón Miguel Ángel Gallardo?

–Muy alto. Pero yo no vengo a sustituir a nadie, vengo a seguir contribuyendo a hacer una ciudad mejor. Yo no soy una copia de Miguel Ángel, soy una persona totalmente diferente, pero el objetivo es el mismo porque el proyecto es el mismo, el equipo es el mismo y, por tanto, es lo que los ciudadanos han elegido hace un año que querían para los próximos cuatro años.

–¿En qué se parecen?

–Miguel Ángel y yo no nos parecemos en nada. Tenemos muchas cosas en común, lógicamente, primero porque somos amigos y segundo porque iniciamos juntos nuestra vida en política y eso une mucho. También que yo he aprendido de muchas cosas, sobre todo, el sentido de la lealtad y del valor de la palabra. Miguel Ángel hoy puede cruzarse con todos los ciudadanos de Villanueva con la cabeza muy alta porque ha sido un buen alcalde. Yo quiero irme del Ayuntamiento, cuando tenga que irme, habiendo sido una buena alcaldesa.

–¿Qué supone para usted como villanovense?

–Es un orgullo que no se puede explicar. Es un privilegio, me siento emocionada y afortunada, pero con un gran sentido de la responsabilidad de lo que tengo por delante y de recoger el testigo de Miguel Ángel y del proyecto socialista. Es un reto y voy a dejarme la piel para hacerlo bien.

–¿Es un fin de ciclo?

–Imagino que para el alcalde sí es un fin de ciclo personal porque inicia una nueva etapa desde donde también, independientemente de donde esté, tendrá Villanueva presente. Creo que va a ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura y eso para nuestra ciudad será algo maravilloso. Pensábamos que cuando se fuera, la gente lo iba a ver un poco raro, pero yo estoy sintiendo un cariño tremendo.

–¿Y la salida de Luis Solís?

–Es un hombre que ha tenido la capacidad de hacer cosas muy importantes por Villanueva. La gente le tiene muchísimo afecto y le vamos a echar mucho de menos. Pero cuando uno decide dar un paso atrás en la política porque quiere iniciar nuevos proyectos, no se le puede exigir más.

–Sorprenden los tiempos

–Fue cuando empecé a hacer las remodelaciones de gobierno. Hablé con él y me dijo: «Mira Ana, creo ya que en mi etapa en la política quiero emprender otra nueva vida», y es sincero en ese sentido porque, si no vas a estar al 100%, es preferible irte y ha querido hacerlo antes de que yo tome posesión precisamente para dejarme las manos libres para poder configurar un gobierno que va a estar ya a pleno rendimiento y al 100%. Él ha decidido ahora que no debe estar en ese gobierno y ya está; ha sido un excelente concejal y también es amigo.

FUSIÓN «El PP ha traicionado la voluntad de los ciudadanos de Don Benito»

–¿Cómo será la reestructuración?

–Cuando entra una persona distinta siempre debe tener las manos libres para poder configurar el gobierno y yo voy a hacer cambios importantes. El equipo está consolidado, los concejales tienen mucha experiencia y están perfectamente preparados para poder ocupar cualquier responsabilidad que se les dé.

–¿Y la oposición?

–Espero lo que han venido haciendo hasta ahora: una oposición leal y constructiva. Al final, dentro de las diferencias que podamos tener, creo que el respeto debe prevalecer siempre.

–No se puede pasar por alto el proyecto de fusión, ¿en qué punto se encuentra?

–Ahora mismo, parado por la voluntad del PP de Don Benito. La alcaldesa sí se presentó a las elecciones diciendo no a la fusión, pero el PP ha traicionado la voluntad de los ciudadanos de Don Benito. Nosotros vamos a seguir defendiendo la fusión porque es el proyecto más importante económico, social y político que puede tener la región.