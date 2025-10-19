Vecinos de Talavera la Real representan la llegada de Leonor de Austria a la localidad

Vecinos de la localidad pacense de Talavera la Real rememoran este fin de semana, la llegada de la Reina Leonor de Austria a este ... municipio, a través de una representación teatral colectiva dirigida por Maite Vallecillo.

Cerca de 300 vecinos se transforman en actores, figurantes, músicos y bailarines para sumergirse en el año 1558, de la mano de esta recreación histórica «con alma de drama teatral» que rememora un episodio «profundamente humano y trágico» como la llegada y muerte de la hermana del emperador Carlos V.

Este evento, que cumple ya la cuarta edición, se ha consolidado como la cita cultural «por excelencia» del municipio, que une a cientos de habitantes en un proyecto común que aúna historia, comunidad y arte.

La figura de Leonor de Austria es, en sí misma, un compendio de la Europa del Renacimiento. Nieta de los Reyes Católicos e hija de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, su vida fue desde su nacimiento un instrumento dinástico. Conocida como «la hermana fiel», su existencia estuvo siempre supeditada a los designios de su hermano, Carlos V.