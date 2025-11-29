HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

VALVERDE DE LEGANÉS

Valverde es reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia

F. Negrete

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Valverde de Leganés ha sido declarada Ciudad Amiga de la Infancia. El municipio es uno de los 18 de España que recibe por primera vez este reconocimiento, que pone en valor a entidades locales comprometidas con el impulso a los derechos de la infancia. Esta declaración es el premio a la apuesta continua de la localidad por el bienestar, la protección y la participación de los niños.

De toda Extremadura, solo tres entidades han recibido este reconocimiento: Valverde, Puebla de la Calzada y la Mancomunidad de Sierra de Gata. Almendralejo ha recibido la renovación como Ciudad Amiga de la Infancia.Y hay tres entidades de la región, Casillas de Coria, Olivenza y Valle del Ambroz, que han obtenido la calificación de candidatas y en los próximos años podrán solicitar el reconocimiento.

Estas tres entidades que están de enhorabuena se unen a las que ya fueron reconocidas anteriormente: Trasierra Tierras de Granadilla, Villanueva de la Serena, Herrera del Duque, Llerena, Arroyo de la Luz, Don Benito y Cáceres.

