El Turuñuelo, nominado en los Premios +Historia de 'National Geographic'

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00
El próximo 26 de septiembre, el centro educativo municipal Jesús García Trujillo acogerá la jornada 'Hombres y Corresponsabilidad'. Se trata de una cita organizada por la concejalía de Igualdad en colaboración con la fundación Cepaim, dentro de un proyecto financiado por el Ministerio de Igualdad y la Junta de Extremadura. Está dirigida a profesionales y agentes clave en intervención social.
Según explican desde el Consistorio, es un proyecto que tiene como objetivo «incorporar la perspectiva de las masculinidades y la igualdad de género en el trabajo». La actividad consiste en una acción formativa de sensibilización y capacitación para poder dotar de herramientas para «la intervención con hombres y masculinidades desde el ámbito de la sanidad, la educación o el deporte».
La formación se impartirá de 9.30 a 13.30 horas bajo las directrices del psicoterapeuta Andrés Molina Herrero, especializado en masculinidades con perspectiva feminista. Para asistir es necesaria la inscripción previa.
