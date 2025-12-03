HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

Tres detenidos cuando sustraían un millar de botellas de vino en el polígono industrial de Monesterio

Habían forzado las cajas de transporte de dos camiones para apoderarse de las botellas, que tienen un valor de 5.500 euros

R. H.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:47

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Sevilla tras ser sorprendidos cuando sustraían un millar de botellas de vino de dos camiones estacionados en el municipio pacense de Monesterio, a los que habían forzado las cajas de transporte.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes. Dentro de los dispositivos de servicios en prevención de acciones delictivas en el polígono industrial monesteriense, agentes de la Guardia Civil de Bienvenida observaron a tres personas encapuchadas trasladando mercancías del interior de un camión hasta una furgoneta.

Tras identificar a estos individuos, todos vecinos de la capital sevillana y con antecedentes policiales, se realizaron gestiones con el conductor del camión y se corroboró que las botellas que se encontraban cargadas en la furgoneta de estas personas eran de su propiedad.

También se comprobó que en la misma furgoneta había otras cajas de botellas de vino apiladas en su interior, que acababan de sustraer de otro camión que se encontraba estacionado en el mismo polígono.

Habían forzado las cajas de transporte de los dos camiones para apoderarse de las botellas.

Ante ello, se detuvo a estas tres personas por un supuesto delito de sustracción de un millar de botellas de vino, con un valor aproximado de unos 5.500 euros.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos son puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Zafra.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  5. 5 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  6. 6 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres detenidos cuando sustraían un millar de botellas de vino en el polígono industrial de Monesterio

Tres detenidos cuando sustraían un millar de botellas de vino en el polígono industrial de Monesterio