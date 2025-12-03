Tres detenidos cuando sustraían un millar de botellas de vino en el polígono industrial de Monesterio

R. H. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:47 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Sevilla tras ser sorprendidos cuando sustraían un millar de botellas de vino de dos camiones estacionados en el municipio pacense de Monesterio, a los que habían forzado las cajas de transporte.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes. Dentro de los dispositivos de servicios en prevención de acciones delictivas en el polígono industrial monesteriense, agentes de la Guardia Civil de Bienvenida observaron a tres personas encapuchadas trasladando mercancías del interior de un camión hasta una furgoneta.

Tras identificar a estos individuos, todos vecinos de la capital sevillana y con antecedentes policiales, se realizaron gestiones con el conductor del camión y se corroboró que las botellas que se encontraban cargadas en la furgoneta de estas personas eran de su propiedad.

También se comprobó que en la misma furgoneta había otras cajas de botellas de vino apiladas en su interior, que acababan de sustraer de otro camión que se encontraba estacionado en el mismo polígono.

Habían forzado las cajas de transporte de los dos camiones para apoderarse de las botellas.

Ante ello, se detuvo a estas tres personas por un supuesto delito de sustracción de un millar de botellas de vino, con un valor aproximado de unos 5.500 euros.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos son puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Zafra.