Trasladados al hospital de Don Benito dos hombres afectados por el incendio de una vivienda

Irene Toribio Domingo, 19 de octubre 2025, 21:53 Comenta Compartir

Un incendio declarado en una vivienda de la calle Consuelo Torres, en Don Benito, ha provocado el traslado al hospital de dos personas, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

El aviso se recibió a las 17:08 horas, momento en el que se recibió una llamada alertando de la presencia de fuego en un piso de la citada calle. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de bomberos del CPEI, efectivos de la Policía Nacional y Policía Local, así como equipos sanitarios del SES y de Cruz Roja.

Como consecuencia del suceso, un hombre de 67 años resultó intoxicado por monóxido de carbono y fue trasladado en estado menos grave al Hospital Don Benito-Villanueva. Otro hombre de 35 años fue atendido por los servicios sanitarios con carácter leve y también trasladado al mismo centro hospitalario.

Las causas del incendio todavía se desconocen.