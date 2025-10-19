HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 19 de octubre, en Extremadura?
Calle doña Consuelo Torres, en Don Benito Google Maps
Sucesos

Trasladados al hospital de Don Benito dos hombres afectados por el incendio de una vivienda

Dos hombres, de 67 y 35 años, han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva tras un incendio en una vivienda de la calle Consuelo Torres

Irene Toribio

Irene Toribio

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:53

Comenta

Un incendio declarado en una vivienda de la calle Consuelo Torres, en Don Benito, ha provocado el traslado al hospital de dos personas, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

El aviso se recibió a las 17:08 horas, momento en el que se recibió una llamada alertando de la presencia de fuego en un piso de la citada calle. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de bomberos del CPEI, efectivos de la Policía Nacional y Policía Local, así como equipos sanitarios del SES y de Cruz Roja.

Como consecuencia del suceso, un hombre de 67 años resultó intoxicado por monóxido de carbono y fue trasladado en estado menos grave al Hospital Don Benito-Villanueva. Otro hombre de 35 años fue atendido por los servicios sanitarios con carácter leve y también trasladado al mismo centro hospitalario.

Las causas del incendio todavía se desconocen.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 La Aemet confirma el regreso de la lluvia a España: este es el tiempo que nos espera en Extremadura la próxima semana
  4. 4 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  5. 5 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  6. 6 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  7. 7 El calor condiciona la montería de Azuaga, una de las más importantes de España
  8. 8

    «Se ha perdido el hábito del uso del preservativo porque crece la sensación de que no pasa nada»
  9. 9 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  10. 10

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Trasladados al hospital de Don Benito dos hombres afectados por el incendio de una vivienda

Trasladados al hospital de Don Benito dos hombres afectados por el incendio de una vivienda