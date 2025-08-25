Los talaveranos se concentrarán cada lunes si la situación en el centro de salud sigue igual

Los vecinos de Talavera la Real siguen reclamando al Servicio Extremeño de Salud más médicos para su centro de salud y denuncian que la falta ... de profesionales impide la adecuada atención. Después de que el SES asegurara que «la asistencia sanitaria está plenamente garantizada», los talaveranos coinciden en que «la realidad diaria demuestra lo contrario».

Tras su primera concentración, el pasado lunes, 18 de agosto, el Área de Salud de Badajoz se reunió con el coordinador del centro de salud, y según los vecinos, se repitieron las mismas palabras de la Consejería, «sin aportar soluciones reales». Por ello, han decidido convocar una nueva concentración, en la que también recogerán firmas que enviarán directamente a la Consejería para demostrar que la demanda es «firme» y «respaldada» por los vecinos. Así lo ha comunicado Antonio Luis Fernández, portavoz del movimiento que reclama mejoras en el funcionamiento del consultorio.

La concentración será este lunes, 25 de agosto, a las 18.30 horas frente al centro de salud de Talavera la Real. Además, Antonio Luis Fernández ha anunciado que se concentrarán cada lunes, de manera continuada, hasta obtener «una solución efectiva», con acciones cada vez «más visibles y contundentes». «La sanidad pública en Talavera la Real no puede seguir deteriorándose en silencio», ha declarado.

Falta de profesionales de la salud

Los vecinos denuncian que desde hace meses faltan médicos en muchas franjas horarias. Las citas presenciales se cancelan, las telefónicas no se cumplen y conseguir atención es cada vez más difícil. Además, aseguran que «esta situación está dejando sin atención médica básica a vecinos, personas mayores y pacientes crónicos, poniendo en grave riesgo su salud».

«La sanidad pública en Talavera la Real no puede seguir deteriorándose en silencio» Antonio Luis Fernández

Por su parte, el SES informaba que con el objetivo de reducir la demora y reforzar la atención durante el periodo estival, se han autorizado consultas extraordinarias en horario de tarde, mínimo dos tardes por semana. Para la Consejería, estas nuevas consultas han contribuido a mejorar la accesibilidad y la continuidad asistencial. Sin embargo, los vecinos comentaban que las consultas de la tarde anunciadas este verano es una forma de «cancelar las citas de la mañana y recolocar a los pacientes por la tarde, donde además tienen que esperar largo rato a que llegue el médico. Ahora mismo no hay citas disponibles«.

El centro atiende, según afirman los convocantes de las concentraciones, a cinco localidades cuando está de guardia. Además, han asegurado que no existe ambulancia por las mañanas en el municipio. «Cuando los sanitarios están de urgencias en La Albuera o trasladan a un paciente al hospital Infanta Cristina, el pueblo se queda sin médico y sin ambulancia».