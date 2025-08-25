HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La tercera etapa de la Vuelta a España, en directo
Concentración de usuarios del centro de salud de Talavera la Real el pasado lunes. HOY
Talavera la Real

Los talaveranos se concentrarán cada lunes si la situación en el centro de salud sigue igual

Los vecinos denuncian que «no se han aportado soluciones» a la falta de médicos y afirman que se reunirán de manera continuada hasta obtener respuesta

Miriam Rubias

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:51

Los vecinos de Talavera la Real siguen reclamando al Servicio Extremeño de Salud más médicos para su centro de salud y denuncian que la falta ... de profesionales impide la adecuada atención. Después de que el SES asegurara que «la asistencia sanitaria está plenamente garantizada», los talaveranos coinciden en que «la realidad diaria demuestra lo contrario».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  4. 4 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  5. 5

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  6. 6 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  7. 7 Arde un coche en la EX-A1 y provoca el corte de la autovía cerca de Malpartida de Plasencia
  8. 8

    El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  9. 9

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  10. 10

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los talaveranos se concentrarán cada lunes si la situación en el centro de salud sigue igual

Los talaveranos se concentrarán cada lunes si la situación en el centro de salud sigue igual