Los talaveranos denuncian falta de médicos en su centro de salud

Los talaveranos reclaman al Servicio Extremeño de Salud más médicos para su centro de salud y denuncian que la falta de profesionales impide la adecuada ... atención a los vecinos de este municipio ubicado a 23 kilómetros de la ciudad de Badajoz y con 5.459 vecinos.

«Desde hace meses faltan médicos en muchas franjas horarias. Las citas presenciales se cancelan, las telefónicas no se cumplen y conseguir atención es cada vez más difícil«, explica Antonio Luis Fernández, portavoz del movimiento que reclama mejoras en el funcionamiento del consultorio.

Los vecinos denuncian que las consultas de la tarde anunciadas este verano es una forma de «cancelar las citas de la mañana y recolocar a los pacientes por la tarde, donde además tienen que esperar largo rato a que llegue el médico. Ahora mismo no hay citas disponibles«.

Además, aseguran que no existe ambulancia por las mañanas en el municipio. «Cuando los sanitarios están de urgencias en La Albuera o trasladan a un paciente al hospital Infanta Cristina, el pueblo se queda sin médico y sin ambulancia».

El centro atiende, según afirman los convocantes de la concentración, a cinco localidades cuando está de guardia. «Muchas veces ocurre que vas de urgencia y si han salido tienes que esperar a que vuelvan, yo he estado a veces más de una hora esperando».

«El centro no cuenta con médicos en muchas franjas horarias desde hace meses»

Fernández insiste en que «el centro no cuenta con médicos en muchas franjas horarias desde hace meses. No se ofrecen citas presenciales ni telefónica de forma regular y, cuando se consiguen, a menudo se cancelan por falta de personal».

Afirma que «las citas telefónicas no se cumplen: los pacientes esperan la llamada, pero nunca llega, y las presenciales igual, vas al centro de salud con tu cita y te dicen que la tienes que cambiar a otro día porque no hay médico. Y ahora directamente, ya no te dan cita, por ningún medio, en el mostrador te dicen que la pidas dentro de 15 días«.

Los vecinos aseguran que «esta situación está dejando sin atención médica básica a vecinos, personas mayores y pacientes crónicos, poniendo en grave riesgo su salud».

Estas quejas se unen a otras que se han producido en el resto de Extremadura durante los últimos meses. Entre ellos, Olivenza y Malpartida de Plasencia. El SES, por su parte, ha puesto en marcha este verano consultas en horario de tarde para acortar los tiempos de espera en aquellos centros que tardan más de 48 horas en ofrecer la cita. Son 34, y en algunos de ellos, como los de El Progreso y San Roque, en la ciudad de Badajoz, ya están disponibles.