HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
Concentración de usuarios del centro de salud de Talavera la Real este lunes 18 de agosto por la mañana. HOY
Talavera la Real

Los talaveranos denuncian falta de médicos en su centro de salud

«Las citas presenciales se cancelan, las telefónicas no se cumplen y conseguir atención es cada vez más difícil», dicen los vecinos

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:37

Los talaveranos reclaman al Servicio Extremeño de Salud más médicos para su centro de salud y denuncian que la falta de profesionales impide la adecuada ... atención a los vecinos de este municipio ubicado a 23 kilómetros de la ciudad de Badajoz y con 5.459 vecinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  3. 3 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  6. 6 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  7. 7 Carreteras cortadas este domingo por los incendios en Extremadura
  8. 8 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  9. 9 El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
  10. 10 Junta y Gobierno discrepan por los recursos aportados contra los fuegos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los talaveranos denuncian falta de médicos en su centro de salud

Los talaveranos denuncian falta de médicos en su centro de salud