Siete personas permanecen ingresadas por fiebre del Nilo en Extremadura

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:57 Comenta Compartir

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un varón de 91 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva que se encuentra ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado 19 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y dos fallecidos. En este momento, seis pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida.

Desde que el pasado 8 de agosto se notificara el primer afectado del año por la fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, un hombre de 57 años del área de salud de Cáceres, los casos no se han dejado de suceder. El miércoles de esta semana se confirmó un nuevo caso, un hombre de 72 años perteneciente al área de Salud de Don Benito-Villanueva, y el viernes se sumó otro más: un varón de 84 años del área de salud de Mérida, que se encuentra ingresado en el hospital de la capital autonómica.

En el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 3 fallecidos.

Infección en animales

Por otra parte, esta misma semana Extremadura comunicaba el primer foco de fiebre del Nilo Occidental en caballos este año, un foco localizado en la comarca ganadera de Don Benito y confirmado por el Laboratorio Central de Algete.

La vacunación preventiva en équidos se recomienda especialmente en animales localizados en áreas de mayor riesgo o que viajen a ellas. La región extremeña se encuentra entre las principales zonas afectadas por los mosquitos vectores del virus, por lo que Extremadura reúne condiciones favorables para la transmisión a personas y animales.

El virus tiene su origen en las aves silvestres y domésticas, que son las que sirven de huésped, y se propaga a través de los mosquitos, que pican a las aves enfermas y lo transmiten a otras aves y accesoriamente, a los équidos -caballos sobre todo- y a los seres humanos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Recomendaciones

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras.

El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

