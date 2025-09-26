Nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura Desde el 8 de agosto se han notificado 18 casos y dos fallecidos a causa del virus

M. Fernández Cáceres Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:17

Desde que el pasado 8 de agosto se notificara el primer afectado del año por la fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, un hombre de 57 años del área de salud de Cáceres, los casos no se han dejado de suceder. El miércoles de esta semana se confirmó un nuevo caso, un hombre de 72 años perteneciente al área de Salud de Don Benito-Villanueva, y este viernes se suma otro más: un varón de 84 años del área de salud de Mérida, que se encuentra ingresado en el hospital de la capital autonómica.

El balance desde entonces es de 18 casos, tres de ellos asintomáticos, y dos fallecidos: un hombre de 77 años y una mujer de 82, ambos de la zona de Don Benito-Villanueva de la Serena, la más afectada por las picaduras de la hembra del mosquito Culex. En el hospital comarcal permanecen hospitalizados otros cinco pacientes afectados por el virus.

El año pasado murieron tres personas en la región debido a la fiebre del Nilo Occidental y en total, se notificaron 32 casos, según informa el Servicio Extremeño de Salud. Esta enfermedad se suele transmitir por la picadura de un mosquito infectado. Como ya se anunció en su día, la situación se presentaba complicada este año tanto para la región extremeña como para Andalucía, las dos zonas del país que más riesgo tienen según el Ministerio de Sanidad.

Los síntomas son dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, falta de apetito, dolores musculares, naúseas, vómitos, diarrea, sarpullido o inflamación de los ganglios linfáticos.

Vigilancia y recomendaciones

La dirección del SES insiste en la importancia de que las ocho áreas de salud extremeñas se mantengan en situación de vigilancia ante sospechas de casos de clínica compatible, lo que permite aumentar la capacidad diagnóstica. No obstante, hay que recordar que le 80% de las infecciones en personas son asintomáticas y algunos de los casos detectados este años se han revelado a través de los análisis que realiza el Banco de Sangre extremeño a las donaciones de plasma.

Respecto a las recomendaciones, se aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

Infección en animales

Por otra parte, esta misma semana Extremadura comunicaba el primer foco de fiebre del Nilo Occidental en caballos este año, un foco localizado en la comarca ganadera de Don Benito y confirmado por el Laboratorio Central de Algete.

La vacunación preventiva en équidos se recomienda especialmente en animales localizados en áreas de mayor riesgo o que viajen a ellas. La región extremeña se encuentra entre las principales zonas afectadas por los mosquitos vectores del virus, por lo que Extremadura reúne condiciones favorables para la transmisión a personas y animales.

El virus tiene su origen en las aves silvestres y domésticas, que son las que sirven de huésped, y se propaga a través de los mosquitos, que pican a las aves enfermas y lo transmiten a otras aves y accesoriamente, a los équidos -caballos sobre todo- y a los seres humanos.

