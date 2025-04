Siempre Don Benito rechaza la propuesta de 2+2 del Partido Popular

Siempre Don Benito deberá aceptar la propuesta de 2+2 realizada por el Partido Popular si quiere gobernar en el Ayuntamiento de Don Benito. Es ... la principal lectura de la rueda de prensa realizada hoy por la formación independiente en la que su candidata, María Fernanda Sánchez, ha reconocido que es una línea roja marcada por los populares en la última reunión celebrada este jueves.

«Estamos en condiciones de pedir 4 años de alcaldía», defiende Sánchez sobre su negativa, al menos inicial, a rechazar esta condición, «la alternancia normalmente se hace cuando los programas electorales son dispares, no es el caso».

Asimismo, desde Siempre Don Benito entienden que son ellos los que han arrebatado la mayoría absoluta obtenida por el PSOE en 2019, «y tenemos un número de votos mucho mayor que el PP, que nunca tuvo peores resultados en las últimas elecciones». De esta manera, insisten en su oferta inicial a los populares con cuatro años de alcaldía para Siempre Don Benito, dando al PP cuatro años como primer teniente de alcalde, además de un reparto proporcional de las concejalías.

Fue la premisa con la que se cerraron este jueves las negociaciones sin que por el momento se haya llegado a un acuerdo. El PP por su parte ha rehusado desde entonces hacer declaraciones limitándose a un comunicado en el que expone su petición del 2+2, además de un nuevo referéndum sobre la fusión con Villanueva a realizar en los dos próximos años, propuesta esta última que sí ha sido aceptada por Siempre Don Benito antes de que la opción de la alternancia se pusiera sobre la mesa por parte de los populares.

«Se acordó no hablar de la fusión en 4 años y pasado el mandato se volverá a retomar por el partido que lo vea conveniente, corriendo los gastos por el partido que lo considere», dijo en referencia a esa nueva consulta popular para la que no se estableció fecha.

Preguntada sobre si es imposible que su formación acepte esa alternancia en la alcaldía, María Fernanda Sánchez responde que «imposible no hay nada en la vida». A su lado, Santiago Merino, miembro de la agrupación, añade que «tampoco es imposible que ellos acepten nuestros cuatro». De esta manera, no aclara ese posible avance en unas negociaciones encalladas desde el jueves en este punto y, aunque afirman que habrá nuevas reuniones, detallan que no hay ninguna agendada para este viernes, a menos de 24 horas para el acto de toma de posesión.

Entre las propuestas realizadas por Siempre Don Benito al PP se incluye también una reducción «sustancial» de las asignaciones económicas a los partidos, concejales, comisiones informativas, junta de gobierno y pleno. «Algo que no sabemos si aceptará el Partido Popular», ha expresado, «pero no hay nada acordado respecto a ese tema».

Por otra parte, Sánchez ha avanzado que uno de sus concejales, Miguel Adámez, no podrá asistir a la sesión de constitución del Ayuntamiento porque se examina este sábado de unas oposiciones. Asimismo, también se le ha preguntado si existiría la posibilidad de que alguno de los concejales del PP no votara, «no pasaría nada, pasa que sale la lista más votada, pero eso lo tendrá que asegurar cada cual con su conciencia, si dentro del PP hay alguno que quiere abstenerse o votar a José Luis Quintana o a María Fernanda Sánchez, eso ya es un problema de conciencia».