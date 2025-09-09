HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los Romeros en el momento de conocer que habían ganado. F. VÁZQUEZ
CASTUERA

Los Romeros se hacen con el 28º Concurso de Calderetas

FRANCISCO VÁZQUEZ

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La peña Los Romeros se hizo con el primer premio en el concurso de calderetas 'Caldero de Oro', organizado por Corderex en el marco del Salón Ovino, y que este año alcanzaba su vigésimo octava edición. En segunda posición quedó la peña Amigas para siempre, de la Asociación de Mujeres, mientras que el tercer peldaño del podio lo compartieron Los Jubiliaos y El Caldero, con 128 puntos.

Veinticuatro peñas se disputaron un año más el premio a la mejor caldereta de carne de Cordero de Extremadura, uno de las preparaciones más típicas de la región. Cabe destacar que este año se batió el récord de participación, ya que además de las calderetas que optaban a los premios, hubo otras 10 más fuera de concurso.

Tras la preparación, un jurado compuesto por expertos de la producción, la restauración y profesionales de la sanidad animal de la zona, valoró cada una de las calderetas en base a su sabor y textura a través de una cata a ciegas.

