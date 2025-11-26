Mucha risa en el Festival Integral del Humor 'Ju, Ju, Juareña' hasta el 30 de noviembre

Noviembre es el mes de la risa gracias a la tercera edición del Festival Integral del Humor 'Ju, Ju, Juareña', que se inició el pasado ... 6 y finalizará el 30 de noviembre, con mucha diversión, comedias y risas, organizado por la Mancomunidad Guadiana y el Ayuntamiento de Guareña con la colaboración de la Diputación de Badajoz.

Los organizadores subrayan la importancia del «humor como terapia» para sobrellevar el día a día en las sociedades actuales. En este caso, se centra específicamente en el papel de la comedia teatral como herramienta de diversión, evasión y crítica social.

El lunes se dispusieron las entradas para los últimos espectáculos de este festival humorístico que se celebrarán este fin de semana.

El viernes 28, a las 20.30 horas, Verbo Producciones representará 'Tarot y tentempié' bajo la dirección de Fernando Ramos;

Y el domingo 30, a las 20.00 horas, será la clausura de la mano de Yörik Artes Escénicas y su montaje 'Crónica rosa del barroco', bajo la dirección de Sergio Pérez.