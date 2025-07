Revienta un depósito de agua en la cooperativa de La Soledad de Aceuchal y rompe un muro

Celestino J. Vinagre Lunes, 21 de julio 2025, 12:45 Comenta Compartir

«No sabemos lo que ha pasado. Ha sido un buen susto pero no ha ido a mayores por lo que sabemos a esta hora». Juan Carlos Durán, presidente de la cooperativa Nuestra Señora de la Soledad de Aceuchal (5.404 vecinos, comarca de Tierra de Barros) resopla. Esta mañana, alrededor de las ocho de la mañana, señala, ha reventado un depósito de agua ubicado en la cooperativa. Desconoce aún la cantidad de agua que acumulaba pero la cifra entre 10.000 y 15.000 litros según una primera impresión. «No sabemos lo que ha pasado. Igual habría una fisura, no sé. Hemos llamado al seguro y pronto lo averiguaremos», indica en conversación con HOY con el impacto aún de las imágenes de este reventón.

A parte de la rotura del propio depósito, el caudal de agua se ha llevado por delante a un muro de la fachada lateral de la cooperativa, que ha ido a caer sobre la calzada de una de las calles que la rodean. En principio, no ha habido más daños, ni personales ni materiales, indican Durán, aunque todavía es momento de hacer recopilación de lo sucedido y sus efectos. La rotura de este depósito de agua no ha afectado a los que estaban junto a él, de vino, aunque a esta altura del año suelen estar vacíos porque aún no ha comenzado la campaña de la vendimia.

El Ayuntamiento de Aceuchal, en colaboración con trabajadores de la propia cooperativa 'piporra', han procedido a lo largo de esta mañana a la limpìeza y retirada de escombros en la zona. Según el Consistorio de Aceuchal, se ha reestablecido el tráfico por la calle inundada durante unos segundos por el torrente de agua procedente del depósito y taponada por los restos del muro derribado.

La cooperativa Nuestra Señora de la Soledad fue fundada en 1976, por una veintena de agricultores. En la actualidad son unos 700 socios quienes la conforman. Se centra en la elaboración de vinos blancos, tintos, rosados y semidulces.

Ampliar Radio Acechal