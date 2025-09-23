Recogida de residuos el miércoles en Alburquerque con el proyecto Ciudades Saludables

Pablo Cordovilla Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El proyecto Alburquerque Ciudades Saludables ha puesto en marcha el reto #CALLEJEANDO! para promover la limpieza y el cuidado del entorno urbano. La campaña anima a todos los vecinos, sin importar la edad, a unirse a una jornada de recogida de residuos en diferentes zonas del municipio. La actividad tendrá lugar mañana, de 16.30 a 19.00 horas, con punto de encuentro en la plaza de España , donde se proporcionarán bolsas de basura a los participantes, que deberán llevar sus propios chalecos reflectantes por seguridad.

Las zonas designadas para esta primera jornada de limpieza son el paseo de las Laderas y el camino de tierra junto a la piscina municipal.

Las monitoras del programa animan a los participantes a documentar su esfuerzo, «tomando fotos del antes y el después de las zonas que limpien y compartiéndolas en sus perfiles de Facebook».

Al finalizar la jornada, todos los participantes se reunirán de nuevo en la plaza de España para compartir lo recogido y celebrar el impacto de su esfuerzo colectivo.