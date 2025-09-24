Ya se pueden solicitar cerdos de forma gratuita para realizar matanzas didácticas en la provincia de Badajoz El objetivo de esta actividad de la Diputación «fomentar y preservar las tradiciones culturales y gastronómicas locales» en los municipios de la provincia

Proceso de despiece del cendo en una matanza didáctica en Valverde de Leganés.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:13

La Diputación de Badajoz cede de forma gratuita de cerdos procedentes de la Finca 'La Cocosa' destinados a realizar matanzas didácticas.

El organismo provincial explica que se trata de una una actuación que se enmarca dentro del Servicio de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería y que tiene como finalidad promover e impulsar la realización de este tipo de matanzas en los municipios de la provincia pacense. Para acogerse a este programa, las matanzas didácticas deberán celebrarse entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

El objetivo es «fomentar y preservar las tradiciones culturales y gastronómicas locales mediante la organización de matanzas tradicionales con un fin didáctico y pedagógico», según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Esta iniciativa, además, busca «promover la convivencia y el arraigo cultural, respetando las tradiciones de cada municipio» y ofreciendo a las comunidades «una oportunidad para involucrarse en la organización y desarrollo de diferentes actividades, fortaleciendo los lazos vecinales y destacando el valor de nuestro patrimonio gastronómico».

La campaña presenta en esta edición una nueva imagen corporativa para facilitar la difusión en los municipios participantes con esta matanza que diseñada para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad alimentaria y bienestar animal, al tiempo que se fomenta la transmisión de conocimientos sobre estas prácticas tradicionales a las nuevas generaciones.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes se pueden formalizar desde este mismo miércoles, 24 de septiembre, y hasta el 10 de octubre, ambos inclusive, y podrán ser beneficiarios los municipios y entidades locales menores de la provincia de Badajoz con menos de 20.000 habitantes.

La información sobre criterios de valoración de solicitudes, determinación del orden de prioridad y las obligaciones que presenta la campaña las pueden encontrar en el Catálogo de Servicios y Ayuda a Municipios, en la web de la Diputación de Badajoz.

Despiece, aliños y picado de la carne

Cada entidad beneficiaria deberá incluir de manera didáctica y con explicación al público de las actividad de despiece y clasificación de la canal en función de su destino, preparación de aliños y picado de carne en función del embutido a elaborar y elaboración de embutidos.

Además, habrá un criterio de prioridad en la concesión de animales para las matanzas, que vendrá marcado por las actividades complementarias programadas por la entidad organizadora, y se valorará la inclusión de iniciativas que promuevan la difusión de la cultura regional, el trabajo artesano, el consumo de productos locales y la participación intergeneracional.

Un animal por municipio

En función de esta valoración se asignará, en primer lugar, un animal por entidad hasta agotar la disponibilidad, y en el caso de que quedaran animales sobrantes, se podrá proceder a un segundo y tercer reparto, siempre siguiendo el orden de puntuación.

De forma excepcional, y únicamente en el caso de celebraciones de matanzas tradicionales reconocidas como Fiestas de Interés Turístico (regional, nacional o internacional), como en el caso de Llerena, se podrá superar el límite máximo de tres animales por entidad, señala la institución.

