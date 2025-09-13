HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

DON BENITO

Proines elaborará con el Ayuntamiento de Don Benito un plan de prevención del suicidio

E. Domeque

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

La entidad Proines y el Ayuntamiento de Don Benito elaborarán de manera conjunta un plan municipal de estrategias de prevención del suicidio. Se trata de una medida abordada esta semana en una reunión entre Violeta Casado y Anabel Cidoncha, concejales de Políticas Sociales y Sanidad respectivamente, con responsable de la asociación.

Ambas concejalías colaborarán también con Proines en la puesta en marcha del taller 'Estrategias para el abordaje de la conducta suicida', que será el próximo 26 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas, en el salón de plenos. Tiene como principales objetivos entender la conducta suicida y sus factores de riesgo, además de fomentar un estilo comunicativo adecuado en situaciones de emergencia y ofrecer pautas de actuación antes, durante y después de una conducta.

Antes, el día 17, tendrá lugar una jornada de formación dirigida a auxiliares y profesionales de Atención a Mayores de la ciudad, con el fin de dotarles de recursos y habilidades prácticas para la prevención del suicidio en su ámbito laboral.

